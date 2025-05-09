Німеччина буде допомагати Україні доти, доки Росія не усвідомить, що цю війну потрібно завершувати, - глава МЗС Вадефуль
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час першого візиту в Україну підтвердив, що його країна й надалі залишатиметься одним із найнадійніших союзників України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.
"Так буде і далі, і ми ясно покажемо це найближчими днями", - заявив глава німецького МЗС.
Вадефуль також підтвердив, що на зустрічі глав МЗС основну увагу буде приділено питанню Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.
"Це і є свого роду попередження на майбутнє про те, щоб нікому не спало на думку, ніби в XXI столітті можна повернутися в Середньовіччя і знову розв'язувати війни, і за це нічого не буде", - додав Вадефуль.
Новопризначений очільник Міністерства закордонних справ Німеччини візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Львові. Новий глава МЗС ФРН на зустрічі має намір з'ясувати, чого саме потребує Україна.
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Прям ближайшие, ну посмотрим, как от слов вы переходите к делу... впрочем, что станется если по большому счету ничего не произойдет, это же министр иностранных дел, чиновники и политики более высоким рангом делали грозные заявления и ничего.
За 3 роки так до цих пір і не з"ясували? І скільки ще років потрібно, щоб з"ясувати?
Що за маячня? Як малі діти, їй-Богу. Гітлер воював до останнього, навіть, коли радянська армія вже Рейхстаг штурмувала, і нічого так і не усвідомив.