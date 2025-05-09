УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14753 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні від Німеччини
452 16

Німеччина буде допомагати Україні доти, доки Росія не усвідомить, що цю війну потрібно завершувати, - глава МЗС Вадефуль

Йоганн Вадефуль про подальшу підтримку України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час першого візиту в Україну підтвердив, що його країна й надалі залишатиметься одним із найнадійніших союзників України. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Так буде і далі, і ми ясно покажемо це найближчими днями", - заявив глава німецького МЗС.

Вадефуль також підтвердив, що на зустрічі глав МЗС основну увагу буде приділено питанню Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

"Це і є свого роду попередження на майбутнє про те, щоб нікому не спало на думку, ніби в XXI столітті можна повернутися в Середньовіччя і знову розв'язувати війни, і за це нічого не буде", - додав Вадефуль.

Новопризначений очільник Міністерства закордонних справ Німеччини візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Львові. Новий глава МЗС ФРН на зустрічі має намір з'ясувати, чого саме потребує Україна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мерц запевнив Зеленського в продовженні підтримки України

Автор: 

допомога і підтримка (1163) Вадефуль Йоганн (1)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
ага,треба потужно запотужнічати,кожного ранку одне і про теж -які ми молодці і допомогаємо,це виглядає як інформаційна війна
показати весь коментар
09.05.2025 08:32
+1
а тим часом, відвантажте Україні пару десятків Торесів
показати весь коментар
09.05.2025 08:13
+1
Допомагайте сильніше - щоб дійшло швидше
показати весь коментар
09.05.2025 08:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а тим часом, відвантажте Україні пару десятків Торесів
показати весь коментар
09.05.2025 08:13 Відповісти
Пару сотен
показати весь коментар
09.05.2025 08:24 Відповісти
Допомагайте сильніше - щоб дійшло швидше
показати весь коментар
09.05.2025 08:17 Відповісти
ага,треба потужно запотужнічати,кожного ранку одне і про теж -які ми молодці і допомогаємо,це виглядає як інформаційна війна
показати весь коментар
09.05.2025 08:32 Відповісти
"Так буде і далі, і ми ясно покажемо це найближчими днями"

Прям ближайшие, ну посмотрим, как от слов вы переходите к делу... впрочем, что станется если по большому счету ничего не произойдет, это же министр иностранных дел, чиновники и политики более высоким рангом делали грозные заявления и ничего.
показати весь коментар
09.05.2025 08:22 Відповісти
медленно и печально©стара європа швидко не може,бюрократичний організм може репнути,взагалі все розвалиться,головне щоб склероз не загістрився
показати весь коментар
09.05.2025 08:34 Відповісти
Де свідомість, а де рабсія?
показати весь коментар
09.05.2025 08:34 Відповісти
"Новий глава МЗС ФРН на зустрічі має намір з'ясувати, чого саме потребує Україна."

За 3 роки так до цих пір і не з"ясували? І скільки ще років потрібно, щоб з"ясувати?
показати весь коментар
09.05.2025 08:35 Відповісти
Тобто потужні балачки продовжуються. Де тауруси та законтрактовані нові лео 2 з новими еврофайтерами для вашого щита ну коли ви кажите шо Україна то ваша родина ЕС?
показати весь коментар
09.05.2025 08:54 Відповісти
"доки Росія не усвідомить, що цю війну потрібно завершувати"

Що за маячня? Як малі діти, їй-Богу. Гітлер воював до останнього, навіть, коли радянська армія вже Рейхстаг штурмувала, і нічого так і не усвідомив.
показати весь коментар
09.05.2025 08:57 Відповісти
Вони все це розуміють)
показати весь коментар
09.05.2025 09:16 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2025 09:05 Відповісти
Фраза "до останнього у..." сприймається вже не так скептично.
показати весь коментар
09.05.2025 09:13 Відповісти
Повинні усвідомити і країни цивілізованого,демократичного світу,навіть і США,поки не поставити пуйла і цю фашистсько-комуністичну країну в стойло,сталого миру не буде.
показати весь коментар
09.05.2025 09:15 Відповісти
 
 