Німеччина не повідомлятиме публічно про постачання Україні зброї. Це стосуватиметься і Taurus, - речник уряду Корнеліус

Новий уряд Німеччини планує і надалі надавати нашій країні військову допомогу, втім офіційно про неї не інформуватиме у публічній площині.

Про це сказав речник федерального уряду Штефан Корнеліус на своєму першому брифінгу на цій посаді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Німеччина готова продовжувати підтримувати Україну, зокрема і зброєю... Але ми обмежимо інформування щодо конкретних систем озброєнь", - сказав Корнеліус, додавши, що "це стосуватиметься і систем Taurus".

Він не відповів прямо на запитання, чи готовий канцлер Фрідріх Мерц погодитися передати ракети, але зауважив, що "уряд готовий підтримати Україну у контексті далекобійної зброї" з певним радіусом дії. Але в якій саме формі надаватиметься ця допомога, наразі не повідомляється.

Корнеліус підкреслив, що детальне інформування про передані озброєння не допомагає оборонній стратегії України, якщо ворожа сторона знає все про надану зброю, тому було ухвалено рішення обмежити інформування про обсяги військової допомоги та не згадувати конкретні системи озброєнь.

Своєю чергою речник Міноборони Міхаель Штемпфле зазначив: "Щодо Taurus ми зі зрозумілих причин повністю утримуємося (від надання інформації)".

Він нагадав: міністр оборони Борис Пісторіус неодноразово говорив, що в публічній комунікації стосовно таких речей, особливо Taurus, мають бути межі з безпекових міркувань.

Водночас у Міноборони ФРН вважають цю тему "переоціненою", коли вся увага зосередженна лише на одній системі озброєнь.