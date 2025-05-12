УКР
Новини Допомога Україні від Німеччини
Німеччина не повідомлятиме публічно про постачання Україні зброї. Це стосуватиметься і Taurus, - речник уряду Корнеліус

Новий уряд Німеччини планує і надалі надавати нашій країні військову допомогу, втім офіційно про неї не інформуватиме у публічній площині. 

Про це сказав речник федерального уряду Штефан Корнеліус на своєму першому брифінгу на цій посаді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Німеччина готова продовжувати підтримувати Україну, зокрема і зброєю... Але ми обмежимо інформування щодо конкретних систем озброєнь", - сказав Корнеліус, додавши, що "це стосуватиметься і систем Taurus".

Він не відповів прямо на запитання, чи готовий канцлер Фрідріх Мерц погодитися передати ракети, але зауважив, що "уряд готовий підтримати Україну у контексті далекобійної зброї" з певним радіусом дії. Але в якій саме формі надаватиметься ця допомога, наразі не повідомляється.

Також читайте: Німеччина буде допомагати Україні доти, доки Росія не усвідомить, що цю війну потрібно завершувати, - глава МЗС Вадефуль

Корнеліус підкреслив, що детальне інформування про передані озброєння не допомагає оборонній стратегії України, якщо ворожа сторона знає все про надану зброю, тому було ухвалено рішення обмежити інформування про обсяги військової допомоги та не згадувати конкретні системи озброєнь.

Своєю чергою речник Міноборони Міхаель Штемпфле зазначив: "Щодо Taurus ми зі зрозумілих причин повністю утримуємося (від надання інформації)".

Він нагадав: міністр оборони Борис Пісторіус неодноразово говорив, що в публічній комунікації стосовно таких речей, особливо Taurus, мають бути межі з безпекових міркувань.

Водночас у Міноборони ФРН вважають цю тему "переоціненою", коли вся увага зосередженна лише на одній системі озброєнь.

Німеччина (7660) допомога (8665) Taurus Таурус (57)
+11
У влади в Україні є дуже багато "гучномовців" і в ОПі, і в ВР, і в Кабміні, і в МО! Так що не хвидюйтесь, на болотах будуть знати набагато раніше за пересічних українців! 🤬
12.05.2025 15:32
+10
Нехай нас про Taurus повідомить не стільки ЗСУ, як касапське волання. Я згоден на такий варіант. Але - якнайскоріше.
12.05.2025 15:35
+8
Так, хороші справи ******* тишу
12.05.2025 15:35
Та ні, повідомте у гучномовець і на всіх соціальних платформах продублюйте.
Щоб кятай, іран та корея з під-поли вам *** показали, коли відвантажуватимуть шахеди та ракети на рашу.
12.05.2025 15:27
У влади в Україні є дуже багато "гучномовців" і в ОПі, і в ВР, і в Кабміні, і в МО! Так що не хвидюйтесь, на болотах будуть знати набагато раніше за пересічних українців! 🤬
12.05.2025 15:32
Нехай нас про Taurus повідомить не стільки ЗСУ, як касапське волання. Я згоден на такий варіант. Але - якнайскоріше.
12.05.2025 15:35
Так, хороші справи ******* тишу
12.05.2025 15:35
Так, але тихо не вийде. Дєрмаки зіллють навіть наміри.
13.05.2025 00:30
Нарешті. Ера піар у ЕС пішла до низу?
12.05.2025 15:38
Це треба було робити від самого початку а не волати на всіх кутках чи не про кожен патрон.
12.05.2025 15:38
все перевернулось догори дригом.То це не гундосий кожного вечера роповідав про наміри передати зброю.Особливо про ф-16 найбільше ******.
12.05.2025 15:43
До чого тут "догори дригом". Хіба я конкретно про німців? Всі добре язиками чесали. Коли..Що... Скільки...Кому...
12.05.2025 15:56
Ішак ввечері доповість і подякує .Можно робити ставки.
12.05.2025 15:41
Думаю, далі вихід незаслуговано забутого Андрія Мельника, у якого спеціалізація на будь-якій посаді - "робота" з Німеччиною.
12.05.2025 16:55
Та ну, безумна перша буде гундіти і не тільки вона.
12.05.2025 15:42
Головне щоб було...
12.05.2025 15:42
Сигналом про постачання буде зелена ракета по кремлю.
12.05.2025 15:43
Як одразу потекло, смердюче, московське лайно з вигрібної *********!!
А ригоАНАЛні з помічниками, почали підмахувати, щоб ****** їх побачив, як вони, в єдиному пориві, рвали на собі, загажені ісподні!!
А Німеччині, Українці щиро вдячні, як і іншим Західним Партнерам, за дієву та БЕЗКОШТОВНУ, їх допомогу Мирній Україні!
Слава Україні! Смерть московітам-окупантам!
12.05.2025 15:49
Так виглядає, що вони вже тут...
12.05.2025 15:50
Німеччина не повідомлятиме... А як заткнути пельку ZEленоквартальним?
12.05.2025 16:04
Мабуть тільки піна і допоможе безуглі рти прикрити
12.05.2025 16:13
Кришка гроба їй допоможе, товстий шар землі, і напис зверху М Ж.
12.05.2025 16:31
Якщо німці не повідомлятимуть, тим краще для верховного прости Господі головнокомандувача. У вечірньому гундосі воно все розкаже, які ракети, скільки, кудою повезуть, коли застосують і по яким цілям, щоб його тупе зеленоморде стадо обкінчалося від радощів і підняло йому рейтинг.
12.05.2025 16:28
Так воно і є. Прийшли ті часи , коли можна не ховаючись зливати інформацію ворогу через власні ЗМІ, одночасно гундосячі про славу Україні.Мудрий нарід хаває, " о времена, о нравы!" .Вплив гумору від кварталу95 потребує глибокого вивчення психіатричною наукою.
13.05.2025 12:16
це радує , так і потрібно
12.05.2025 21:50
 
 