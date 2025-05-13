Общие боевые потери РФ с начала войны - около 968 130 человек (+1070 за сутки), 10 802 танка, 27 780 артсистем, 22 487 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 968 130 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.05.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 968 130 (+1070) человек,
танков - 10 802 (+2) единицы,
боевых бронированных машин - 22 487 (+14) единиц,
артиллерийских систем - 27 780 (+62) единиц,
РСЗО - 1381 (+0) единица,
средств ПВО - 1162 (+0) единицы,
самолетов - 372 (+0) единицы,
вертолетов - 335 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 35 778 (+100) единиц,
крылатых ракет - 3197 (+0) единиц,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 48 256 (+138) единиц,
специальной техники - 3884 (+0) единицы.
Ярославскую волость уже проехали. Qqq, кто следующий?
216!! одиниць знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Логістика та арта супер, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 968 000 це більше, ніж все міське населення Білгородської області.
@ Гибель двух военнослужащих ССО.
Ночью, 11.05.2025, вследствие подрыва на самодельном взрывном устройстве, погибли двое военнослужащих Сил специальных операций ВС РФ.
Группа из четырех военнослужащих 2-го управления 322 центра специальных операций (в/ч 92154, Солнечногорск), выполняли боевое задание в районе государственной границы Брянской и Сумской областей.
Вследствие подрыва на самодельном взрывном устройстве (растяжка), погибли двое военнослужащих подразделения:
• Лузгин Анатолий, лейтенант;
• Ошкин Дмитрий, лейтенант;
Командир группы «Г.» принял решение о прекращении операции."