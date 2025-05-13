Общие боевые потери РФ с начала войны - около 968 130 человек (+1070 за сутки), 10 802 танка, 27 780 артсистем, 22 487 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 968 130 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 968 130 (+1070) человек,

танков - 10 802 (+2) единицы,

боевых бронированных машин - 22 487 (+14) единиц,

артиллерийских систем - 27 780 (+62) единиц,

РСЗО - 1381 (+0) единица,

средств ПВО - 1162 (+0) единицы,

самолетов - 372 (+0) единицы,

вертолетов - 335 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 35 778 (+100) единиц,

крылатых ракет - 3197 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 48 256 (+138) единиц,

специальной техники - 3884 (+0) единицы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия привлекла к штурмам Часового Яра президентский полк ФСБ, - 24-я бригада