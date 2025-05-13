РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 968 130 человек (+1070 за сутки), 10 802 танка, 27 780 артсистем, 22 487 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 968 130 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 968 130 (+1070) человек,

танков - 10 802 (+2) единицы,

боевых бронированных машин - 22 487 (+14) единиц,

артиллерийских систем - 27 780 (+62) единиц,

РСЗО - 1381 (+0) единица,

средств ПВО - 1162 (+0) единицы,

самолетов - 372 (+0) единицы,

вертолетов - 335 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 35 778 (+100) единиц,

крылатых ракет - 3197 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 48 256 (+138) единиц,

специальной техники - 3884 (+0) единицы.

сколько оккупантов уничтожено за сутки

+18
Минув 4101 день москальсько-української війни.
216!! одиниць знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Логістика та арта супер, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 968 000 це більше, ніж все міське населення Білгородської області.
13.05.2025 08:45 Ответить
+11
Наземка 15 тисяч з початку весни і це вже сезонний рекорд.
13.05.2025 08:13 Ответить
+9
Героям слава!!!
13.05.2025 08:06 Ответить
Що про перемир'я вже навіть не говоримо ?
13.05.2025 07:57 Ответить
Героям слава!!!
13.05.2025 08:06 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !!Слава ЗСУ !!))
13.05.2025 08:08 Ответить
Наземка 15 тисяч з початку весни і це вже сезонний рекорд.
13.05.2025 08:13 Ответить
Видно нечисть кидає в атаки що тільки може
13.05.2025 08:23 Ответить
Де qqq пропал???
Ярославскую волость уже проехали. Qqq, кто следующий?
13.05.2025 08:35 Ответить
Минув 4101 день москальсько-української війни.
216!! одиниць знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Логістика та арта супер, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 968 000 це більше, ніж все міське населення Білгородської області.
13.05.2025 08:45 Ответить
13.05.2025 08:47 Ответить
Ооо, братан!!!
13.05.2025 10:21 Ответить
Нарешті нова губєрнія! 😁
13.05.2025 14:36 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
13.05.2025 08:57 Ответить
Після Курсько-Бєлгородської операції цей темен має скінчитися швидко... Попередній улус задовбав!
13.05.2025 11:26 Ответить
Повідомлення з рашистського Z-каналу:

@ Гибель двух военнослужащих ССО.
Ночью, 11.05.2025, вследствие подрыва на самодельном взрывном устройстве, погибли двое военнослужащих Сил специальных операций ВС РФ.
Группа из четырех военнослужащих 2-го управления 322 центра специальных операций (в/ч 92154, Солнечногорск), выполняли боевое задание в районе государственной границы Брянской и Сумской областей.
Вследствие подрыва на самодельном взрывном устройстве (растяжка), погибли двое военнослужащих подразделения:
• Лузгин Анатолий, лейтенант;
• Ошкин Дмитрий, лейтенант;
Командир группы «Г.» принял решение о прекращении операции."
13.05.2025 13:35 Ответить
Здохли, та й здохли! Бажаю що б усі! 😁
13.05.2025 14:37 Ответить
 
 