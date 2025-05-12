РУС
Россия привлекла к штурмам Часова Яра президентский полк ФСБ, - 24-я бригада

Разрушение Часового Яра

Войска РФ уже длительное время не имеют успехов в районе Часова Яра в Донецкой области, поэтому были вынуждены привлечь для осуществления штурмов отдельный президентский полк Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), который усилил 98 парашютно-десантную дивизию.

Об этом заявил пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Это специалисты высочайшего уровня. Сейчас нам пришлось сталкиваться с очень интенсивными боями", - подчеркнул он.

Петричак также указал, что в течение так называемого "трехдневного перемирия", которое объявил Путин, войска РФ продолжали штурмы с привлечением беспилотников и артиллерии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продолжают натиск на Часов Яр, штурмы идут со стороны Калиновки, - ОТГ "Луганск"

По его словам, захватчики регулярно меняют тактику наступления, однако успеха на этом направлении не имеют.

Ранее в 24 бригаде отмечали, что враг наращивает наступательный потенциал у Часова Яра.

армия РФ (20325) Донецкая область (10517) 24 омб имени князя Данила Галицкого (266) Часов Яр (392) Бахмутский район (585)
Донатимо на ЗСУ, на добрі дрони. Щоб не було ніякого президентського полку
12.05.2025 11:28 Ответить
Ось вам і ціль перемир'я. ЩОб прикриваючись перемир'ями і переговорами штурмувати наші позиції з потрійною силою. Коли вже до всіх дійде що з рашистами неможна ніколи і ніпрощо домовлятися. Бо все що вони хочуть це вас обдурити і вдарити в спину а не миру
12.05.2025 11:44 Ответить
Pozhaluijsta, popravtje zaglavije ''Россия привлекла к 'mjasovim' штурмам Часова Яра президентский полк ФСБ, - 24-я бригада''
12.05.2025 12:40 Ответить
Насмотрелись фильмов Никитки Михалкова там тоже такие тыкали в танки штыком.
12.05.2025 13:00 Ответить
 
 