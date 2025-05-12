Россия привлекла к штурмам Часова Яра президентский полк ФСБ, - 24-я бригада

Войска РФ уже длительное время не имеют успехов в районе Часова Яра в Донецкой области, поэтому были вынуждены привлечь для осуществления штурмов отдельный президентский полк Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), который усилил 98 парашютно-десантную дивизию.

Об этом заявил пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак.

"Это специалисты высочайшего уровня. Сейчас нам пришлось сталкиваться с очень интенсивными боями", - подчеркнул он.

Петричак также указал, что в течение так называемого "трехдневного перемирия", которое объявил Путин, войска РФ продолжали штурмы с привлечением беспилотников и артиллерии.

По его словам, захватчики регулярно меняют тактику наступления, однако успеха на этом направлении не имеют.

Ранее в 24 бригаде отмечали, что враг наращивает наступательный потенциал у Часова Яра.