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Новости Бои за Часов Яр
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Войска РФ нажимают на Часов Яр, штурмы идут со стороны Калиновки, - ОТГ "Луганск"

ОТУ

Сейчас войска РФ пытаются вытеснить наши Силы обороны из центральной части Часова Яра, применяя при этом штурмовые группы и БПЛА "Молния-1"

Об этом в телеэфире рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По Часову Яру враг последние дни пытается активнее давить на позиции Силы обороны, осуществляя свои штурмовые действия с северной части города, с направления населенного пункта Калиновка, к центральной части города. Тем самым пытается вытеснить позиции из центральной части города. Также россияне активно используют дроны - БпЛА "Молния-1". На нашем направлении их враг использует чаще всего именно на Часовоярском направлении", - сказал он.

В то же время Запорожец отметил, что сейчас есть возможность активно уничтожать врага во время его перемещений, ведь враг сместил акцент с ночных атак на утренние.

Кроме этого, спикер охарактеризовал ситуацию вокруг села Леонидовка Торецкой городской громады. По его словам, враг пытается закрепиться в этом населенном пункте с конца марта. Он отметил, что тактика 12-й бригады НГУ "Азов", которая обороняет село, дает возможность уничтожать врага, если он приближается к позициям Сил обороны.

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Запорожец отметил, что продвижение врага вблизи Леонидовки, происходит из-за уничтожения позиций ВСУ, которые враг атакует FPV-дронами, в частности, на оптоволокне. Он также констатировал, что россияне усилили наступательное давление с территории Сухой Балки. По его словам, возможные успехи врага сейчас не влияют на то, что происходит в городе Торецк и в целом на продвижение на этом направлении.

Спикер также добавил, что часть Торецка контролируют оккупационные войска.

Автор: 

Донецкая область (9784) Торецк (469) Часов Яр (342) Бахмутский район (418) Леонидовка (2)


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Потужне пєрєміріє.
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09.05.2025 11:35 Ответить
Це все ІПСО, не вірте нікому, у нас чергове перемир'я дароване, і гарантоване нам сонцесяйним ******, СБУ-фсб зверніть увагу....
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09.05.2025 12:31 Ответить
ці новини заважають товарищу Зеленському отмечать 9-травня
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09.05.2025 11:37 Ответить
а де наші бпла "молнія", не наші власні каби? Треба переводити економіку на військове виробництво, клепати все що вбиває дистанційно кацапів.
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09.05.2025 11:38 Ответить
Таке перемиря вже триває з 2014 року.На жаль Захід завжди мовчав.Більше того,дякуючи пропаганді і впливу мордору,звинувачував нас.
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09.05.2025 11:40 Ответить
Наш зелёный голубь мира этого не замечает. План Победы в деле. Или в доле...
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09.05.2025 11:46 Ответить
Який там плани ділі, звичайний палець патрушева в дупі оманського віслюка....
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09.05.2025 12:33 Ответить
 
 