Війська РФ тиснуть на Часів Яр, штурми йдуть з напрямку Калинівки, - ОТУ "Луганськ"

Наразі війська РФ намагаються витіснити наші Сили оборони з центральної частини Часового Яру, застосовуючи при цьому штурмові групи та БПЛА "Молнія-1"

Про це в телеефірі розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По Часовому Яру ворог останні дні намагається активніше тиснути на позиції Сили оборони, здійснюючи свої штурмові дії з північної частини міста, з напрямку населеного пункту Калинівка, до центральної частини міста. Тим самим намагається витіснити позиції з центральної частини міста. Також росіяни активно використовують дрони - БпЛА "Молнія-1". На нашому напрямку їх ворог використовує найчастіше саме на Часовоярському напрямку", - сказав він.

Водночас Запорожець зауважив, що наразі є можливість активно знищувати ворога під час його переміщень, адже ворог змістив акцент з нічних атак на ранкові.

Окрім цього, речник схарактеризував ситуацію навколо села Леонідівка Торецької міської громади. За його словами, ворог намагається закріпитися в цьому населеному пункті з кінця березня. Він зазначив, що тактика 12-тої бригади НГУ "Азов", яка обороняє село, дає можливість знищувати ворога, якщо він наближається до позицій Сил оборони.

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Запорожець зауважив, що просування ворога поблизу Леонідівки, відбувається через знищення позицій ЗСУ, які ворог атакує FPV-дронами, зокрема, на оптоволокні. Він також констатував, що росіяни посилили наступальний тиск з території Сухої Балки. За його словами, можливі успіхи ворога зараз не впливають на те, що відбувається в місті Торецьк і в цілому на просування на цьому напрямку.

Речник також додав, що частину Торецька контролюють окупаційні війська.