УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14025 відвідувачів онлайн
Новини Бої за Часів Яр
745 7

Війська РФ тиснуть на Часів Яр, штурми йдуть з напрямку Калинівки, - ОТУ "Луганськ"

ОТУ

Наразі війська РФ намагаються витіснити наші Сили оборони з центральної частини Часового Яру, застосовуючи при цьому штурмові групи та БПЛА "Молнія-1"

Про це в телеефірі розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По Часовому Яру ворог останні дні намагається активніше тиснути на позиції Сили оборони, здійснюючи свої штурмові дії з північної частини міста, з напрямку населеного пункту Калинівка, до центральної частини міста. Тим самим намагається витіснити позиції з центральної частини міста. Також росіяни активно використовують дрони - БпЛА "Молнія-1". На нашому напрямку їх ворог використовує найчастіше саме на Часовоярському напрямку", - сказав він.

Водночас Запорожець зауважив, що наразі є можливість активно знищувати ворога під час його переміщень, адже ворог змістив акцент з нічних атак на ранкові.

Окрім цього, речник схарактеризував ситуацію навколо села Леонідівка Торецької міської громади. За його словами, ворог намагається закріпитися в цьому населеному пункті з кінця березня. Він зазначив, що тактика 12-тої бригади НГУ "Азов", яка обороняє село, дає можливість знищувати ворога, якщо він наближається до позицій Сил оборони.

Також читайте: Уражено мототехніку ворога біля Андріївки. Окупанти намагалися прорвати нашу оборону на Новопавлівському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Запорожець зауважив, що просування ворога поблизу Леонідівки, відбувається через знищення позицій ЗСУ, які ворог атакує FPV-дронами, зокрема, на оптоволокні. Він також констатував, що росіяни посилили наступальний тиск з території Сухої Балки. За його словами, можливі успіхи ворога зараз не впливають на те, що відбувається в місті Торецьк і в цілому на просування на цьому напрямку.

Речник також додав, що частину Торецька контролюють окупаційні війська.

Автор: 

Донецька область (8603) Торецьк (478) Часів Яр (345) Бахмутський район (423) Леонідівка (2)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужне пєрєміріє.
показати весь коментар
09.05.2025 11:35 Відповісти
Це все ІПСО, не вірте нікому, у нас чергове перемир'я дароване, і гарантоване нам сонцесяйним ******, СБУ-фсб зверніть увагу....
показати весь коментар
09.05.2025 12:31 Відповісти
ці новини заважають товарищу Зеленському отмечать 9-травня
показати весь коментар
09.05.2025 11:37 Відповісти
а де наші бпла "молнія", не наші власні каби? Треба переводити економіку на військове виробництво, клепати все що вбиває дистанційно кацапів.
показати весь коментар
09.05.2025 11:38 Відповісти
Таке перемиря вже триває з 2014 року.На жаль Захід завжди мовчав.Більше того,дякуючи пропаганді і впливу мордору,звинувачував нас.
показати весь коментар
09.05.2025 11:40 Відповісти
Наш зелёный голубь мира этого не замечает. План Победы в деле. Или в доле...
показати весь коментар
09.05.2025 11:46 Відповісти
Який там плани ділі, звичайний палець патрушева в дупі оманського віслюка....
показати весь коментар
09.05.2025 12:33 Відповісти
 
 