Війська РФ тиснуть на Часів Яр, штурми йдуть з напрямку Калинівки, - ОТУ "Луганськ"
Наразі війська РФ намагаються витіснити наші Сили оборони з центральної частини Часового Яру, застосовуючи при цьому штурмові групи та БПЛА "Молнія-1"
Про це в телеефірі розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"По Часовому Яру ворог останні дні намагається активніше тиснути на позиції Сили оборони, здійснюючи свої штурмові дії з північної частини міста, з напрямку населеного пункту Калинівка, до центральної частини міста. Тим самим намагається витіснити позиції з центральної частини міста. Також росіяни активно використовують дрони - БпЛА "Молнія-1". На нашому напрямку їх ворог використовує найчастіше саме на Часовоярському напрямку", - сказав він.
Водночас Запорожець зауважив, що наразі є можливість активно знищувати ворога під час його переміщень, адже ворог змістив акцент з нічних атак на ранкові.
Окрім цього, речник схарактеризував ситуацію навколо села Леонідівка Торецької міської громади. За його словами, ворог намагається закріпитися в цьому населеному пункті з кінця березня. Він зазначив, що тактика 12-тої бригади НГУ "Азов", яка обороняє село, дає можливість знищувати ворога, якщо він наближається до позицій Сил оборони.
Запорожець зауважив, що просування ворога поблизу Леонідівки, відбувається через знищення позицій ЗСУ, які ворог атакує FPV-дронами, зокрема, на оптоволокні. Він також констатував, що росіяни посилили наступальний тиск з території Сухої Балки. За його словами, можливі успіхи ворога зараз не впливають на те, що відбувається в місті Торецьк і в цілому на просування на цьому напрямку.
Речник також додав, що частину Торецька контролюють окупаційні війська.
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