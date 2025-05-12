УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8250 відвідувачів онлайн
Новини Бої за Часів Яр
3 594 4

Росія залучила до штурмів Часового Яру президентський полк ФСБ, - 24 бригада

Руйнування Часового Яру

Війська РФ вже тривалий час не мають успіхів у районі Часового Яру на Донеччині, тому були змушені залучити для здійснення штурмів окремий президентський полк Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ), який посилив 98 парашутно-десантну дивізію.

Про це заявив пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петричак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Це спеціалісти найвищого рівня. Зараз нам довелось стикатися з дуже інтенсивними боями", - наголосив він.

Петричак також вказав, що протягом так званого "триденного перемир'я", яке оголосив Путін, війська РФ продовжували штурми із залученням безпілотників та артилерії.

Також читайте: Росіяни накопичують сили, техніку та боєприпаси поблизу Часового Яру, - ОТУ "Луганськ"

За його словами, загарбники регулярно змінюють тактику наступу, однак успіху на цьому напрямку не мають.

Раніше у 24 бригаді наголошували, що ворог нарощує наступальний потенціал біля Часового Яру.

Автор: 

армія рф (18477) Донецька область (9336) 24 ОМБр імені короля Данила (267) Часів Яр (395) Бахмутський район (590)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Донатимо на ЗСУ, на добрі дрони. Щоб не було ніякого президентського полку
показати весь коментар
12.05.2025 11:28 Відповісти
Ось вам і ціль перемир'я. ЩОб прикриваючись перемир'ями і переговорами штурмувати наші позиції з потрійною силою. Коли вже до всіх дійде що з рашистами неможна ніколи і ніпрощо домовлятися. Бо все що вони хочуть це вас обдурити і вдарити в спину а не миру
показати весь коментар
12.05.2025 11:44 Відповісти
Pozhaluijsta, popravtje zaglavije ''Россия привлекла к 'mjasovim' штурмам Часова Яра президентский полк ФСБ, - 24-я бригада''
показати весь коментар
12.05.2025 12:40 Відповісти
Насмотрелись фильмов Никитки Михалкова там тоже такие тыкали в танки штыком.
показати весь коментар
12.05.2025 13:00 Відповісти
 
 