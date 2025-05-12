Росія залучила до штурмів Часового Яру президентський полк ФСБ, - 24 бригада

Війська РФ вже тривалий час не мають успіхів у районі Часового Яру на Донеччині, тому були змушені залучити для здійснення штурмів окремий президентський полк Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ), який посилив 98 парашутно-десантну дивізію.

Про це заявив пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петричак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Це спеціалісти найвищого рівня. Зараз нам довелось стикатися з дуже інтенсивними боями", - наголосив він.

Петричак також вказав, що протягом так званого "триденного перемир'я", яке оголосив Путін, війська РФ продовжували штурми із залученням безпілотників та артилерії.

За його словами, загарбники регулярно змінюють тактику наступу, однак успіху на цьому напрямку не мають.

Раніше у 24 бригаді наголошували, що ворог нарощує наступальний потенціал біля Часового Яру.