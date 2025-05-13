УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 968 130 осіб (+1070 за добу), 10 802 танки, 27 780 артсистем, 22 487 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 968 130 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 13.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 968130 (+1070) осіб,

танків ‒ 10802 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 22487 (+14) од,

артилерійських систем – 27780 (+62) од,

РСЗВ – 1381 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1162 (+0) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35778 (+100),

крилаті ракети ‒ 3197 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 48256 (+138) од,

спеціальна техніка ‒ 3884 (+0).

скільки окупантів знищено за добу

+18
Минув 4101 день москальсько-української війни.
216!! одиниць знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Логістика та арта супер, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 968 000 це більше, ніж все міське населення Білгородської області.
13.05.2025 08:45 Відповісти
+11
Наземка 15 тисяч з початку весни і це вже сезонний рекорд.
13.05.2025 08:13 Відповісти
+9
Героям слава!!!
13.05.2025 08:06 Відповісти
Що про перемир'я вже навіть не говоримо ?
13.05.2025 07:57 Відповісти
Героям слава!!!
13.05.2025 08:06 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !!Слава ЗСУ !!))
13.05.2025 08:08 Відповісти
Наземка 15 тисяч з початку весни і це вже сезонний рекорд.
13.05.2025 08:13 Відповісти
Видно нечисть кидає в атаки що тільки може
13.05.2025 08:23 Відповісти
Де qqq пропал???
Ярославскую волость уже проехали. Qqq, кто следующий?
13.05.2025 08:35 Відповісти
Минув 4101 день москальсько-української війни.
216!! одиниць знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Логістика та арта супер, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 968 000 це більше, ніж все міське населення Білгородської області.
13.05.2025 08:45 Відповісти
13.05.2025 08:47 Відповісти
Ооо, братан!!!
13.05.2025 10:21 Відповісти
Нарешті нова губєрнія! 😁
13.05.2025 14:36 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
13.05.2025 08:57 Відповісти
Після Курсько-Бєлгородської операції цей темен має скінчитися швидко... Попередній улус задовбав!
13.05.2025 11:26 Відповісти
Повідомлення з рашистського Z-каналу:

@ Гибель двух военнослужащих ССО.
Ночью, 11.05.2025, вследствие подрыва на самодельном взрывном устройстве, погибли двое военнослужащих Сил специальных операций ВС РФ.
Группа из четырех военнослужащих 2-го управления 322 центра специальных операций (в/ч 92154, Солнечногорск), выполняли боевое задание в районе государственной границы Брянской и Сумской областей.
Вследствие подрыва на самодельном взрывном устройстве (растяжка), погибли двое военнослужащих подразделения:
• Лузгин Анатолий, лейтенант;
• Ошкин Дмитрий, лейтенант;
Командир группы «Г.» принял решение о прекращении операции."
13.05.2025 13:35 Відповісти
Здохли, та й здохли! Бажаю що б усі! 😁
13.05.2025 14:37 Відповісти
 
 