Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 968 130 осіб (+1070 за добу), 10 802 танки, 27 780 артсистем, 22 487 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 968 130 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 13.05.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 968130 (+1070) осіб,
танків ‒ 10802 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 22487 (+14) од,
артилерійських систем – 27780 (+62) од,
РСЗВ – 1381 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1162 (+0) од,
літаків – 372 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35778 (+100),
крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 48256 (+138) од,
спеціальна техніка ‒ 3884 (+0).
Ярославскую волость уже проехали. Qqq, кто следующий?
216!! одиниць знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Логістика та арта супер, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 968 000 це більше, ніж все міське населення Білгородської області.
@ Гибель двух военнослужащих ССО.
Ночью, 11.05.2025, вследствие подрыва на самодельном взрывном устройстве, погибли двое военнослужащих Сил специальных операций ВС РФ.
Группа из четырех военнослужащих 2-го управления 322 центра специальных операций (в/ч 92154, Солнечногорск), выполняли боевое задание в районе государственной границы Брянской и Сумской областей.
Вследствие подрыва на самодельном взрывном устройстве (растяжка), погибли двое военнослужащих подразделения:
• Лузгин Анатолий, лейтенант;
• Ошкин Дмитрий, лейтенант;
Командир группы «Г.» принял решение о прекращении операции."