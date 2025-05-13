Россия не заинтересована в мире в Украине, - Каллас

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас не считает, что Россия действительно заинтересована в установлении мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я не думаю, что они (Россия) заинтересованы в мире. Они продолжают бомбить Украину. Если бы они были заинтересованы в мире, они могли бы остановиться прямо сейчас", - отметила она.

"Россия явно играет в игры, пытаясь выиграть время", - добавила Каллас.

