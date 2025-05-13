РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11117 посетителей онлайн
Новости Заявления о мире
769 9

Россия не заинтересована в мире в Украине, - Каллас

Каллас сделала заявление о мире. РФ не заинтересована

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас не считает, что Россия действительно заинтересована в установлении мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я не думаю, что они (Россия) заинтересованы в мире. Они продолжают бомбить Украину. Если бы они были заинтересованы в мире, они могли бы остановиться прямо сейчас", - отметила она.

"Россия явно играет в игры, пытаясь выиграть время", - добавила Каллас.

Также читайте: Рубио обсудил с Сибигой, Каллас и другими европейскими министрами пути достижения мира в Украине

Автор: 

россия (96910) Евросоюз (17490) Каллас Кая (256)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так це ж було вже! Ну скільки можна?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:39 Ответить
Забула додатичергове "маємо посилити підтримку України" і щось про справедливий мир.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:39 Ответить
Це вже само собою розуміється. Ну або ж до вечора ще додасть.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:55 Ответить
Здивувала.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:40 Ответить
Який мир!? - в четвер будуть кроїти Україну
показать весь комментарий
13.05.2025 16:41 Ответить
Так це давно ясно, мета рашенфашистів - знищення України, і допомога Заходу не допоможе.
Дружно дякуємо виборцям!
показать весь комментарий
13.05.2025 16:50 Ответить
Ось твереза думка!
показать весь комментарий
13.05.2025 16:57 Ответить
ЄС також.
показать весь комментарий
13.05.2025 17:28 Ответить
Молодец тетка. Расколола подлого прутина. Он хотел всех обмануть, а его так иди ка сюда подлец. А та та тебе мерзавец. Не обманешь ты нас. Мы догадались чего ты на самом деле хочешь. Молодцы европейцы. Не проведешь их. Меда. Вот так вот оно все....
показать весь комментарий
13.05.2025 17:32 Ответить
 
 