Россия не заинтересована в мире в Украине, - Каллас
Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас не считает, что Россия действительно заинтересована в установлении мира в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылке на Reuters.
"Я не думаю, что они (Россия) заинтересованы в мире. Они продолжают бомбить Украину. Если бы они были заинтересованы в мире, они могли бы остановиться прямо сейчас", - отметила она.
"Россия явно играет в игры, пытаясь выиграть время", - добавила Каллас.
