Росія не зацікавлена у мирі в Україні, - Каллас

Каллас зробила заяву про мир. РФ не зацікавлена

Очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас не вважає, що Росія дійсно зацікавлена у встановленні миру в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я не думаю, що вони (Росія) зацікавлені в мирі. Вони продовжують бомбити Україну. Якби вони були зацікавлені в мирі, вони могли б зупинитися прямо зараз", - зазначила вона.

"Росія явно грає в ігри, намагаючись виграти час", - додала Каллас.

Також читайте: Рубіо обговорив із Сибігою, Каллас та іншими європейськими міністрами шляхи досягнення миру в Україні

Так це ж було вже! Ну скільки можна?
13.05.2025 16:39 Відповісти
Забула додатичергове "маємо посилити підтримку України" і щось про справедливий мир.
13.05.2025 16:39 Відповісти
Це вже само собою розуміється. Ну або ж до вечора ще додасть.
13.05.2025 16:55 Відповісти
Здивувала.
13.05.2025 16:40 Відповісти
Який мир!? - в четвер будуть кроїти Україну
13.05.2025 16:41 Відповісти
Так це давно ясно, мета рашенфашистів - знищення України, і допомога Заходу не допоможе.
Дружно дякуємо виборцям!
13.05.2025 16:50 Відповісти
Ось твереза думка!
13.05.2025 16:57 Відповісти
ЄС також.
13.05.2025 17:28 Відповісти
Молодец тетка. Расколола подлого прутина. Он хотел всех обмануть, а его так иди ка сюда подлец. А та та тебе мерзавец. Не обманешь ты нас. Мы догадались чего ты на самом деле хочешь. Молодцы европейцы. Не проведешь их. Меда. Вот так вот оно все....
13.05.2025 17:32 Відповісти
 
 