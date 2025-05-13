Росія не зацікавлена у мирі в Україні, - Каллас

Очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас не вважає, що Росія дійсно зацікавлена у встановленні миру в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я не думаю, що вони (Росія) зацікавлені в мирі. Вони продовжують бомбити Україну. Якби вони були зацікавлені в мирі, вони могли б зупинитися прямо зараз", - зазначила вона.

"Росія явно грає в ігри, намагаючись виграти час", - додала Каллас.

Також читайте: Рубіо обговорив із Сибігою, Каллас та іншими європейськими міністрами шляхи досягнення миру в Україні