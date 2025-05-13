769 9
Росія не зацікавлена у мирі в Україні, - Каллас
Очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас не вважає, що Росія дійсно зацікавлена у встановленні миру в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Я не думаю, що вони (Росія) зацікавлені в мирі. Вони продовжують бомбити Україну. Якби вони були зацікавлені в мирі, вони могли б зупинитися прямо зараз", - зазначила вона.
"Росія явно грає в ігри, намагаючись виграти час", - додала Каллас.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дружно дякуємо виборцям!