Автоматизировано хранение биологического материала украинских военных, - Минобороны
Центр трансформации процессов управления оборонными ресурсами совместно с Департаментом здравоохранения Министерства обороны Украины и Командованием Сил логистики ВСУ автоматизировали процесс учета и хранения отобранного биологического материала военнослужащих.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, система начала работать с апреля 2025 года и по плану до конца года будет насчитывать 225 000 биологических образцов.
Что сделано?
Построена автоматизация двух процессов:
- учет тест-систем для отбора биологического материала
- учет отобранного биологического материала военнослужащих ВС Украины.
Как это работает на практике?
Биологический материал (буккальный эпителий со слизистой оболочки рта) военнослужащих будет собираться в воинской части и передаваться на хранение в Центр учета геномной информации (ЦОГИ), где развернута система SAP, предназначенная для автоматизации процессов учета и контроля сроков хранения.
В случае поиска пропавших без вести военнослужащих ВСУ или необходимости идентификации погибшего, уполномоченные лица могут обратиться в ЦОГИ для получения отобранного биологического материала военнослужащего.
В Минобороны отмечают, что такие изменения должны значительно облегчить и ускорить расследование в отношении погибших и пропавших без вести украинских военных.
Справка
Отбор биологического материала у военнослужащих ВС Украины происходит во исполнение требований пункта 2 статьи 8 Закона Украины О государственной регистрации геномной информации человека.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль