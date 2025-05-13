Автоматизировано хранение биологического материала украинских военных, - Минобороны

Центр трансформации процессов управления оборонными ресурсами совместно с Департаментом здравоохранения Министерства обороны Украины и Командованием Сил логистики ВСУ автоматизировали процесс учета и хранения отобранного биологического материала военнослужащих.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, система начала работать с апреля 2025 года и по плану до конца года будет насчитывать 225 000 биологических образцов.

Что сделано?

Построена автоматизация двух процессов:

учет тест-систем для отбора биологического материала

учет отобранного биологического материала военнослужащих ВС Украины.

Как это работает на практике?

Биологический материал (буккальный эпителий со слизистой оболочки рта) военнослужащих будет собираться в воинской части и передаваться на хранение в Центр учета геномной информации (ЦОГИ), где развернута система SAP, предназначенная для автоматизации процессов учета и контроля сроков хранения.

В случае поиска пропавших без вести военнослужащих ВСУ или необходимости идентификации погибшего, уполномоченные лица могут обратиться в ЦОГИ для получения отобранного биологического материала военнослужащего.

В Минобороны отмечают, что такие изменения должны значительно облегчить и ускорить расследование в отношении погибших и пропавших без вести украинских военных.

Справка

Отбор биологического материала у военнослужащих ВС Украины происходит во исполнение требований пункта 2 статьи 8 Закона Украины О государственной регистрации геномной информации человека.