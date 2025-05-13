Автоматизовано зберігання біологічного матеріалу українських військових, - Міноборони
Центр трансформації процесів управління оборонними ресурсами спільно з Департаментом охорони здоров’я Міністерства оборони України та Командуванням Сил логістики ЗСУ автоматизували процес обліку та зберігання відібраного біологічного матеріалу військовослужбовців.
Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, система почала працювати з квітня 2025 року і за планом до кінця року налічуватиме 225 000 біологічних зразків.
Що зроблено?
Побудовано автоматизацію двох процесів:
- облік тест-систем для відбору біологічного матеріалу
- облік відібраного біологічного матеріалу військовослужбовців ЗС України.
Як це працює на практиці?
Біологічний матеріал (букальний епітелій зі слизової оболонки рота) військовослужбовців збиратиметься у військовій частині й передаватиметься на зберігання до Центру обліку геномної інформації (ЦОГІ), де розгорнута система SAP, яка призначена для автоматизації процесів обліку та контролю термінів зберігання.
У разі пошуку зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ або необхідності ідентифікації загиблого, уповноважені особи можуть звернутися до ЦОГІ для отримання відібраного біологічного матеріалу військовослужбовця.
У Міноборони зауважують, що такі зміни мають значно полегшити та прискорити розслідування щодо загиблих і зниклих безвісти українських військових.
Довідка
Відбір біологічного матеріалу у військовослужбовців ЗС України відбувається на виконання вимог пункту 2 статті 8 Закону України Про державну реєстрацію геномної інформації людини.
