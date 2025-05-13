Воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины из-за взлета вражеского МиГ-31К (обновлено)
Вечером вторника, 13 мая, по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ МиГ-31К.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили ВС в 19:35.
Обновление: В 20:03 ВС объявили отбой воздушной тревоги.
