Новости Объявление воздушной тревоги
Воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины из-за взлета вражеского МиГ-31К (обновлено)

Тревога из-за взлета российского МиГа

Вечером вторника, 13 мая, по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ МиГ-31К.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили ВС в 19:35.

тривога по всій Україні

Обновление: В 20:03 ВС объявили отбой воздушной тревоги.

рашисти почали обстріл України-в Одесі вже пролунали вибухи...
13.05.2025 19:45 Ответить
Чому це лайно босі літає ? Коли ми почнемо нарешті бити по ворожим військовим обїєктам ?
13.05.2025 19:51 Ответить
Ну-ну. "Припинення вогню 12-го, OR ELSE........"
13.05.2025 19:54 Ответить
Трампо все одно вірить,що ***** найс ґай і хоче закінчення цього лиха,але Україна недоговірна(((
13.05.2025 19:55 Ответить
 
 