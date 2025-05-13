УКР
Повітряну тривогу оголошували по всій території України через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Тривога через зліт російського Міга

Ввечері вівторка, 13 травня, по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт у РФ МіГ-31К.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили ПС о 19:35.

тривога по всій Україні

Оновлення: О 20:03 ПС оголосили відбій повітряної тривоги. 

Читайте також: Повітряну тривогу оголошували в Києві та низці областей: ПС попереджали про балістичну загрозу (оновлено)

рашисти почали обстріл України-в Одесі вже пролунали вибухи...
13.05.2025 19:45 Відповісти
Чому це лайно босі літає ? Коли ми почнемо нарешті бити по ворожим військовим обїєктам ?
13.05.2025 19:51 Відповісти
Ну-ну. "Припинення вогню 12-го, OR ELSE........"
13.05.2025 19:54 Відповісти
Трампо все одно вірить,що ***** найс ґай і хоче закінчення цього лиха,але Україна недоговірна(((
13.05.2025 19:55 Відповісти
 
 