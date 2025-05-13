Повітряну тривогу оголошували по всій території України через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)
Ввечері вівторка, 13 травня, по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт у РФ МіГ-31К.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили ПС о 19:35.
Оновлення: О 20:03 ПС оголосили відбій повітряної тривоги.
