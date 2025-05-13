Украина завершила все необходимые внутренние процедуры для запуска Американско-Украинского фонда восстановления, - Свириденко

Сегодня была передана соответствующая нота Временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис. Соглашение предусматривает совместное с США управление и инвестирование, не содержит долговых обязательств и гарантирует, что все средства будут вложены исключительно в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в фейсбуке вице-премьера-министра экономики Юлии Свириденко.

Можно смело сказать, что удалось выполнить задачу, которую поставил перед нашей переговорной командой Президент Владимир Зеленский, ведь имеем равноправное Соглашение, направленное на будущее. Соглашение, которое уважает национальные интересы Украины, предусматривает совместное с Америкой управление и инвестирование. В Соглашении нет положений о долге и есть обязательства инвестировать исключительно в Украину", - отметила министр экономики

Свириденко отметила, что это еще один четкий сигнал: Украина на пути к стратегическим инвестициям.