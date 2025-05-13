Украина завершила все необходимые внутренние процедуры для запуска Американско-Украинского фонда восстановления, - Свириденко
Сегодня была передана соответствующая нота Временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис. Соглашение предусматривает совместное с США управление и инвестирование, не содержит долговых обязательств и гарантирует, что все средства будут вложены исключительно в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в фейсбуке вице-премьера-министра экономики Юлии Свириденко.
Свириденко сообщила, что Украина завершила все необходимые процедуры для запуска Американско-Украинского фонда восстановления. Сегодня передала ноту Временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис.
Можно смело сказать, что удалось выполнить задачу, которую поставил перед нашей переговорной командой Президент Владимир Зеленский, ведь имеем равноправное Соглашение, направленное на будущее. Соглашение, которое уважает национальные интересы Украины, предусматривает совместное с Америкой управление и инвестирование. В Соглашении нет положений о долге и есть обязательства инвестировать исключительно в Украину", - отметила министр экономики
Свириденко отметила, что это еще один четкий сигнал: Украина на пути к стратегическим инвестициям.
Попришивали, образно кажучи, більші кишені?
Офшори наготові, схеми видення бабла через контору Пишного розроблені, розподіл накраденого на стрілках встановлено.
А вона взагалі читає, що підписує?
Українцям теж пора вимагати! це наща власгість і що робити нарід повинен врішувати на референдумі