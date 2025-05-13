РУС
Новости Американско-Украинский фонд восстановления
Украина завершила все необходимые внутренние процедуры для запуска Американско-Украинского фонда восстановления, - Свириденко

Свириденко и Джули Дэвис

Сегодня была передана соответствующая нота Временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис. Соглашение предусматривает совместное с США управление и инвестирование, не содержит долговых обязательств и гарантирует, что все средства будут вложены исключительно в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в фейсбуке вице-премьера-министра экономики Юлии Свириденко.

Свириденко сообщила, что Украина завершила все необходимые процедуры для запуска Американско-Украинского фонда восстановления. Сегодня передала ноту Временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис.

Можно смело сказать, что удалось выполнить задачу, которую поставил перед нашей переговорной командой Президент Владимир Зеленский, ведь имеем равноправное Соглашение, направленное на будущее. Соглашение, которое уважает национальные интересы Украины, предусматривает совместное с Америкой управление и инвестирование. В Соглашении нет положений о долге и есть обязательства инвестировать исключительно в Украину", - отметила министр экономики

Также читайте: Соглашение о недрах с США: Два дополнительных договора могут подписать уже на следующей неделе

Свириденко отметила, что это еще один четкий сигнал: Украина на пути к стратегическим инвестициям.

фонд (149) Свириденко Юлия (205) восстановление (227)
Топ комментарии
+3
завершила всі необхідні внутрішні процедури

Попришивали, образно кажучи, більші кишені?
Офшори наготові, схеми видення бабла через контору Пишного розроблені, розподіл накраденого на стрілках встановлено.
13.05.2025 20:57 Ответить
+3
В інших країнах наприклад ОАЕ, Саудівська Аравія, Норвегія, Кувейт, навіть США ( Аляска), та інші, на кожного громадянина відкривається накопичувальний рахунок за продаж копалин
Українцям теж пора вимагати! це наща власгість і що робити нарід повинен врішувати на референдумі
13.05.2025 21:43 Ответить
+2
Це ж та сама Свириденко, що підписала подання на абсолютно незаконні санкції проти Порошенко з дикими помилками по тексту та по суті

А вона взагалі читає, що підписує?
13.05.2025 21:02 Ответить
Вже гроші поділені,як все швидко.
13.05.2025 20:53 Ответить
13.05.2025 20:57 Ответить
Для кого ця вистава? Самі підписали БЕЗСТРОКОВО колоніальну кабалу. Хто тепер буде інвестувати якщо половина України належить трампутіну?
13.05.2025 21:01 Ответить
13.05.2025 21:02 Ответить
свириденко має сидіти за гратами, уже хоча б через незаконне подання на Порошенка, а сидіти у фейковому уряді!
13.05.2025 21:23 Ответить
Україна завершила всі необхідні внутрішні процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови, - Свириденко Джерело: https://censor.net/ua/n3552061Для того щоб розпродати надра розуму багато не треба, тим паче їх ще захистити потрібно ціною життя і здоровья українськіх солдатів , але це вже не їх справи і обовязки їх завдання розпродати країну.
13.05.2025 21:35 Ответить
Такі оперативні прямо ****"ць, наче й війну не потрібно звкінчувати
13.05.2025 21:40 Ответить
13.05.2025 21:43 Ответить
Ця соросовська шавка Свириденко скоро матір рідну продасть з тельбухами. Щоб покрасуватися поряд з американськими бандитами з великої дороги на фотографії, воно готове на все.
14.05.2025 00:53 Ответить
 
 