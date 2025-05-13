УКР
Американсько-Український фонд відбудови
724 11

Україна завершила всі необхідні внутрішні процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови, - Свириденко

Свириденко і Джулі Девіс

Сьогодні було передано відповідну ноту Тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс. Угода передбачає спільне зі США управління та інвестування, не містить боргових зобовʼязань і гарантує, що всі кошти будуть вкладені винятково в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням допис у фейсбуці віцепремʼєрки-міністерки економіки Юлії Свириденко.

Свириденко повідомила, що Україна завершила всі необхідні процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови. Сьогодні передала ноту Тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс.

Можна сміливо сказати, що вдалося виконати завдання, яке поставив перед нашою переговорною командою Президент Володимир Зеленський, адже маємо рівноправну Угоду, спрямовану на майбутнє. Угоду, яка поважає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. В Угоді немає положень про борг і є зобовʼязання інвестувати виключно в Україну", - зауважила міністерка економіки

Угода про надра із США: Два додаткових договори можуть підписати вже наступного тижня

Свириденко наголосила, що це ще один чіткий сигнал: Україна на шляху до стратегічних інвестицій.

фонд (271) Свириденко Юлія (451) відбудова (376)
Топ коментарі
+3
завершила всі необхідні внутрішні процедури

Попришивали, образно кажучи, більші кишені?
Офшори наготові, схеми видення бабла через контору Пишного розроблені, розподіл накраденого на стрілках встановлено.
показати весь коментар
13.05.2025 20:57 Відповісти
+3
В інших країнах наприклад ОАЕ, Саудівська Аравія, Норвегія, Кувейт, навіть США ( Аляска), та інші, на кожного громадянина відкривається накопичувальний рахунок за продаж копалин
Українцям теж пора вимагати! це наща власгість і що робити нарід повинен врішувати на референдумі
показати весь коментар
13.05.2025 21:43 Відповісти
+2
Це ж та сама Свириденко, що підписала подання на абсолютно незаконні санкції проти Порошенко з дикими помилками по тексту та по суті

А вона взагалі читає, що підписує?
показати весь коментар
13.05.2025 21:02 Відповісти
Коментувати
Вже гроші поділені,як все швидко.
показати весь коментар
13.05.2025 20:53 Відповісти
13.05.2025 20:57 Відповісти
Для кого ця вистава? Самі підписали БЕЗСТРОКОВО колоніальну кабалу. Хто тепер буде інвестувати якщо половина України належить трампутіну?
показати весь коментар
13.05.2025 21:01 Відповісти
13.05.2025 21:02 Відповісти
свириденко має сидіти за гратами, уже хоча б через незаконне подання на Порошенка, а сидіти у фейковому уряді!
показати весь коментар
13.05.2025 21:23 Відповісти
Для того щоб розпродати надра розуму багато не треба, тим паче їх ще захистити потрібно ціною життя і здоровья українськіх солдатів , але це вже не їх справи і обовязки їх завдання розпродати країну.
показати весь коментар
13.05.2025 21:35 Відповісти
Такі оперативні прямо ****"ць, наче й війну не потрібно звкінчувати
показати весь коментар
13.05.2025 21:40 Відповісти
13.05.2025 21:43 Відповісти
Ця соросовська шавка Свириденко скоро матір рідну продасть з тельбухами. Щоб покрасуватися поряд з американськими бандитами з великої дороги на фотографії, воно готове на все.
показати весь коментар
14.05.2025 00:53 Відповісти
 
 