Україна завершила всі необхідні внутрішні процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови, - Свириденко

Сьогодні було передано відповідну ноту Тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс. Угода передбачає спільне зі США управління та інвестування, не містить боргових зобовʼязань і гарантує, що всі кошти будуть вкладені винятково в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням допис у фейсбуці віцепремʼєрки-міністерки економіки Юлії Свириденко.

Свириденко повідомила, що Україна завершила всі необхідні процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови. Сьогодні передала ноту Тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс.

Можна сміливо сказати, що вдалося виконати завдання, яке поставив перед нашою переговорною командою Президент Володимир Зеленський, адже маємо рівноправну Угоду, спрямовану на майбутнє. Угоду, яка поважає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. В Угоді немає положень про борг і є зобовʼязання інвестувати виключно в Україну", - зауважила міністерка економіки

Свириденко наголосила, що це ще один чіткий сигнал: Україна на шляху до стратегічних інвестицій.