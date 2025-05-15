РУС
Новости Атака беспилотников
2 343 12

Россияне атакуют Украину ударными БПЛА, - Воздушные Силы

шахеди

В ночь на 15 мая россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

  • Вражеские ударные БпЛА из Курской области, РФ на север Сумщины!

Читайте: Враг массированно атаковал Тернопольщину дронами: повреждены дома

Автор: 

беспилотник (4114) Воздушные силы (2610) Шахед (1390)
+6
Уже который день, нет ни одного сообщения про наши дроны, которые полетели в рф... Наверное действует "перемирие" или Трамп запретил "лидеру"?
15.05.2025 00:27 Ответить
+4
а Боневтік у Туреччину втік - співпадіння? не думаю (с)
15.05.2025 00:23 Ответить
+4
Наші дрони просрали у 2019
15.05.2025 00:34 Ответить
аби що нести, тобі що - платять по центу за рядок? До чого ця ******
15.05.2025 01:20 Ответить
зелений ватан, а в чому cенc твого висера? 15 ржублів чекаєш? ))
15.05.2025 09:00 Ответить
Нелох в бункер, решта на захист його влади!
15.05.2025 00:25 Ответить
США продовжують вимагати у нас доказів про прихільність до перемир'я, і поки вони не переконаються у наших прагненнях, а також поки не переконаються у тому, що путін таки вертить їх *****, то доти наші дрони не полетять по військовим цілям у глибині рф.
15.05.2025 02:02 Ответить
помилка, поки доня през - українськи дрони нікуди не літять.
15.05.2025 05:48 Ответить
Таки це правда. На фронті загинув Макс Неліпа😭
15.05.2025 03:48 Ответить
З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році він добровільно приєднався до Збройних сил України. У січні 2025 року був поранений на фронті, переніс кілька операцій у Дніпрі та після реабілітації знову повернувся до служби.
15.05.2025 04:01 Ответить
Світла пам'ять. Низький уклін. Дружині співчуття. І його близьким та родичам.
15.05.2025 04:45 Ответить
ПАРТИЗАНИ ВДАРИЛИ ПО ЗАЛІЗНИЦІ У СМОЛЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ПОРУШЕНА ПОСТАВКА ЗБРОЇ ДО КОРДОНУ З УКРАЇНОЮ ‒ "АТЕШЩе одна диверсія на території РФ.

У Смоленській області Росії учасники партизанського руху "АТЕШ" вивели з ладу релейну шафу на залізничній ділянці, яку використовує російська армія для транспортування озброєння та техніки до підрозділів, що діють поблизу українського кордону, зокрема у напрямку Сумської та Чернігівської областей.
15.05.2025 04:35 Ответить
 
 