2 343 12
Россияне атакуют Украину ударными БПЛА, - Воздушные Силы
В ночь на 15 мая россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
Движение ударных беспилотников
- Вражеские ударные БпЛА из Курской области, РФ на север Сумщины!
Топ комментарии
+6 Vitaliy Mauler #573781
показать весь комментарий15.05.2025 00:27 Ответить Ссылка
+4 Vladimir Cherkasov
показать весь комментарий15.05.2025 00:23 Ответить Ссылка
+4 Kan Kan #518965
показать весь комментарий15.05.2025 00:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
таке собі повільне нахилялово голови жертви під топoр.
в цьому весь доня і ніколи він іншим не буде - завжди бьє слабшого
з доказами і без...
У Смоленській області Росії учасники партизанського руху "АТЕШ" вивели з ладу релейну шафу на залізничній ділянці, яку використовує російська армія для транспортування озброєння та техніки до підрозділів, що діють поблизу українського кордону, зокрема у напрямку Сумської та Чернігівської областей.