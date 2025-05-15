Россияне атакуют Украину ударными БПЛА, - Воздушные Силы

В ночь на 15 мая россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

Вражеские ударные БпЛА из Курской области, РФ на север Сумщины!

