УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4043 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників
2 342 12

Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили

шахеди

В ніч на 15 травня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Ворожі ударні БпЛА з Курської області, РФ на північ Сумщини!

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Кілька груп "шахедів" на заході та у центрі Сумщини курсом на Чернігівщину.
  • Кілька груп "шахедів" у центрі Чернігівщини курсом на Київщину.
  • БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Черкащину.
  • Кілька груп "шахедів" у центрі та на півдні Харківщини рухаються на південний захід.

Читайте: Ворог масовано атакував Тернопільщину дронами: пошкоджено будинки

Автор: 

безпілотник (4722) Повітряні сили (2951) Шахед (1395)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Уже который день, нет ни одного сообщения про наши дроны, которые полетели в рф... Наверное действует "перемирие" или Трамп запретил "лидеру"?
показати весь коментар
15.05.2025 00:27 Відповісти
+4
а Боневтік у Туреччину втік - співпадіння? не думаю (с)
показати весь коментар
15.05.2025 00:23 Відповісти
+4
Наші дрони просрали у 2019
показати весь коментар
15.05.2025 00:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а Боневтік у Туреччину втік - співпадіння? не думаю (с)
показати весь коментар
15.05.2025 00:23 Відповісти
аби що нести, тобі що - платять по центу за рядок? До чого ця ******
показати весь коментар
15.05.2025 01:20 Відповісти
зелений ватан, а в чому cенc твого висера? 15 ржублів чекаєш? ))
показати весь коментар
15.05.2025 09:00 Відповісти
Нелох в бункер, решта на захист його влади!
показати весь коментар
15.05.2025 00:25 Відповісти
Уже который день, нет ни одного сообщения про наши дроны, которые полетели в рф... Наверное действует "перемирие" или Трамп запретил "лидеру"?
показати весь коментар
15.05.2025 00:27 Відповісти
Наші дрони просрали у 2019
показати весь коментар
15.05.2025 00:34 Відповісти
США продовжують вимагати у нас доказів про прихільність до перемир'я, і поки вони не переконаються у наших прагненнях, а також поки не переконаються у тому, що путін таки вертить їх *****, то доти наші дрони не полетять по військовим цілям у глибині рф.
показати весь коментар
15.05.2025 02:02 Відповісти
помилка, поки доня през - українськи дрони нікуди не літять.
таке собі повільне нахилялово голови жертви під топoр.
в цьому весь доня і ніколи він іншим не буде - завжди бьє слабшого
з доказами і без...
показати весь коментар
15.05.2025 05:48 Відповісти
Таки це правда. На фронті загинув Макс Неліпа😭
показати весь коментар
15.05.2025 03:48 Відповісти
З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році він добровільно приєднався до Збройних сил України. У січні 2025 року був поранений на фронті, переніс кілька операцій у Дніпрі та після реабілітації знову повернувся до служби.
показати весь коментар
15.05.2025 04:01 Відповісти
Світла пам'ять. Низький уклін. Дружині співчуття. І його близьким та родичам.
показати весь коментар
15.05.2025 04:45 Відповісти
ПАРТИЗАНИ ВДАРИЛИ ПО ЗАЛІЗНИЦІ У СМОЛЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ПОРУШЕНА ПОСТАВКА ЗБРОЇ ДО КОРДОНУ З УКРАЇНОЮ ‒ "АТЕШЩе одна диверсія на території РФ.

У Смоленській області Росії учасники партизанського руху "АТЕШ" вивели з ладу релейну шафу на залізничній ділянці, яку використовує російська армія для транспортування озброєння та техніки до підрозділів, що діють поблизу українського кордону, зокрема у напрямку Сумської та Чернігівської областей.
показати весь коментар
15.05.2025 04:35 Відповісти
 
 