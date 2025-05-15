2 342 12
Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили
В ніч на 15 травня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Ворожі ударні БпЛА з Курської області, РФ на північ Сумщини!
Оновлення щодо руху БпЛА
- Кілька груп "шахедів" на заході та у центрі Сумщини курсом на Чернігівщину.
- Кілька груп "шахедів" у центрі Чернігівщини курсом на Київщину.
- БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Черкащину.
- Кілька груп "шахедів" у центрі та на півдні Харківщини рухаються на південний захід.
таке собі повільне нахилялово голови жертви під топoр.
в цьому весь доня і ніколи він іншим не буде - завжди бьє слабшого
з доказами і без...
У Смоленській області Росії учасники партизанського руху "АТЕШ" вивели з ладу релейну шафу на залізничній ділянці, яку використовує російська армія для транспортування озброєння та техніки до підрозділів, що діють поблизу українського кордону, зокрема у напрямку Сумської та Чернігівської областей.