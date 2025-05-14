УКР
Ворог масовано атакував Тернопільщину дронами: пошкоджено будинки

Шахед атакує Тернопільщину

У ніч на 14 травня 2025 року Тернопільщина пережила чергову масовану ворожу дронову атаку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Тернопільської ОВА.

Як зазначається, в області було зафіксовано 12 ударних дронів.

"Дві ворожі цілі знищено силами ППО у Кременецькому районі. Головне - обійшлося без постраждалих та загиблих", - йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки

Згідно з оперативною інформацією, зафіксовано незначні пошкодження кількох приватних домогосподарств та нежитлового приміщення в одному із сіл Шумської громади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 10 із 10 "Шахедів", - Повітряні сили

Що про нічну атаку відомо?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі у Кропивницькому пролунала серія вибухів.

Також зазначалося, що ввечері 13 травня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники. Також повідомлялося, що в ніч на 14 травня Київщину атакували російські безпілотники, працювала ППО. Пізніше стало відомо, що "Шахеди" атакували Рівненщину: двоє поранених, є руйнування цивільної інфраструктури.

За даними Повітряних сил, ворог атакував "Іскандером" та 145 "Шахедами": знищено 80 дронів.

Шахед (1395) Тернопільська область (618) Кременецький район (5)
«незначні пошкодження»-це значить,людям жити ніде.
