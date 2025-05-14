Враг массированно атаковал Тернопольскую область дронами: повреждены дома

В ночь на 14 мая 2025 года Тернопольщина пережила очередную массированную вражескую дроновую атаку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Тернопольской ОГА.

Как отмечается, в области было зафиксировано 12 ударных дронов.

"Две вражеские цели уничтожены силами ПВО в Кременецком районе. Главное - обошлось без пострадавших и погибших", - говорится в сообщении.

Последствия атаки

Согласно оперативной информации, зафиксированы незначительные повреждения нескольких частных домохозяйств и нежилого помещения в одном из сел Шумской громады.

Что о ночной атаке известно?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью в Кропивницком прогремела серия взрывов.

Также отмечалось, что вечером 13 мая российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники. Также сообщалось, что в ночь на 14 мая Киевскую область атаковали российские беспилотники, работала ПВО. Позже стало известно, что "Шахеды" атаковали Ривненскую область: двое раненых, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

По данным Воздушных сил, враг атаковал "Искандером" и 145 "Шахедами": уничтожено 80 дронов.