Россия атакует "шахедами": в Ивано-Франковске и Луцке прогремели взрывы (обновлено)

Утром 15 мая в Иванофранковске и Лучке прогремели взрывы. Россияне атаковали западные области ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне и местные телеграмм-каналы.

Около 5:29 взрывы были слышны на Ивано-Франковщине. Впоследствии корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в самом областном центре.

Также о работе ППО сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Спасибо ПВО! Гражданская инфраструктура не пострадала! Предварительно погибших и пострадавших нет", - впоследствии сообщил Марцинкив.

В 6 утра взрывы прогремели в Луцке, сообщил городской голова Игорь Полищук.

"Еще один БПЛА совсем близко к Луцку. Будьте в безопасном месте", – в 7:04 сообщил Полищук.

