Россия атакует "шахедами": в Ивано-Франковске и Луцке прогремели взрывы (обновлено)
Утром 15 мая в Иванофранковске и Лучке прогремели взрывы. Россияне атаковали западные области ударными беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне и местные телеграмм-каналы.
Около 5:29 взрывы были слышны на Ивано-Франковщине. Впоследствии корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в самом областном центре.
Также о работе ППО сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
"Спасибо ПВО! Гражданская инфраструктура не пострадала! Предварительно погибших и пострадавших нет", - впоследствии сообщил Марцинкив.
В 6 утра взрывы прогремели в Луцке, сообщил городской голова Игорь Полищук.
"Еще один БПЛА совсем близко к Луцку. Будьте в безопасном месте", – в 7:04 сообщил Полищук.
ну от і добре що нема...
а буба там в Стамбулі чи там Анкарі ***** чекає?
перешліть йому раскладуху - це чекалолово надовго,
не на підлозі ж лідору спати