РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11399 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Ивано-Франковщины
4 522 9

Россия атакует "шахедами": в Ивано-Франковске и Луцке прогремели взрывы (обновлено)

шахеди

Утром 15 мая в Иванофранковске и Лучке прогремели взрывы. Россияне атаковали западные области ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне и местные телеграмм-каналы.

Около 5:29 взрывы были слышны на Ивано-Франковщине. Впоследствии корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в самом областном центре.

Также о работе ППО сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Спасибо ПВО! Гражданская инфраструктура не пострадала! Предварительно погибших и пострадавших нет", - впоследствии сообщил Марцинкив.

В 6 утра взрывы прогремели в Луцке, сообщил городской голова Игорь Полищук.

"Еще один БПЛА совсем близко к Луцку. Будьте в безопасном месте", – в 7:04 сообщил Полищук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атакуют Украину ударными БпЛА, - Воздушные Силы

Автор: 

беспилотник (4114) Ивано-Франковск (841) Луцк (601) Ивано-Франковская область (945) Волынская область (1031) Луцкий район (20) Ивано-Франковский район (22)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Попередньо загиблих і потерпілих нема"!
ну от і добре що нема...
а буба там в Стамбулі чи там Анкарі ***** чекає?
перешліть йому раскладуху - це чекалолово надовго,
не на підлозі ж лідору спати
показать весь комментарий
15.05.2025 06:31 Ответить
З самого ранку жваво. Шахеди гарно ппо поганяло.
показать весь комментарий
15.05.2025 06:35 Ответить
Вони цілу ніч "Закликали до мирних переговорів"... Цікаво - як себе Трамп відчуває - з відром путінського лайна, на голові?
показать весь комментарий
15.05.2025 06:49 Ответить
Трампу по цимбалам, аби премію миру отримати.
показать весь комментарий
15.05.2025 06:51 Ответить
Так для Премії потрібен "результат"... А його НЕМА!!! Тільки лайно по вухах тече... Рекомендую відкрить казку Салтикова-Щедріна, "Медведь на воеводстве"... Топтыгин-1-й" Копія - Трамп!
показать весь комментарий
15.05.2025 06:57 Ответить
Тільки ввімкнули відбій, за кілька хвилин знову сирена і звуки ппо одночасно.
показать весь комментарий
15.05.2025 06:53 Ответить
Де , бляха, відповідь???
показать весь комментарий
15.05.2025 07:21 Ответить
Відповідь дасть вечором прострочений, черговим пАтужно-переможним відосиком.
показать весь комментарий
15.05.2025 07:43 Ответить
ВОЛИНЬ
показать весь комментарий
15.05.2025 08:09 Ответить
 
 