Росія атакує "шахедами": в Івано-Франківську та Луцьку пролунали вибухи (оновлено)

Зранку 15 травня в Іванофранківську та Луцьку пролунали вибухи. Росіяни атакували західні області ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне та місцеві телеграм-канали.

Близько 5:29 вибухи було чутно на Івано-Франківщині. Згодом кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у самому обласному центрі.

Також про роботу ППО повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків.

"Дякуємо ППО! Цивільна інфраструктура не постраждала! Попередньо загиблих і потерпілих нема", - згодом повідомив Марцинків.

О 6 ранку вибухи пролунали у Луцьку, повідомив міський голова Ігор Поліщук.

"Ще один БПЛА зовсім близько до Луцька. Будьте в безпечному місці", - о 7:04 повідомив Поліщук.

