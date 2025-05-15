УКР
Росія атакує "шахедами": в Івано-Франківську та Луцьку пролунали вибухи (оновлено)

Зранку 15  травня в Іванофранківську та Луцьку пролунали вибухи. Росіяни атакували західні області ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне та місцеві телеграм-канали.

Близько 5:29 вибухи було чутно на Івано-Франківщині. Згодом кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у самому обласному центрі.

Також про роботу ППО повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків.

"Дякуємо ППО! Цивільна інфраструктура не постраждала! Попередньо загиблих і потерпілих нема", - згодом повідомив Марцинків.

О 6 ранку вибухи пролунали у Луцьку, повідомив міський голова Ігор Поліщук.

"Ще один БПЛА зовсім близько до Луцька. Будьте в безпечному місці", - о 7:04 повідомив Поліщук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили

"Попередньо загиблих і потерпілих нема"!
ну от і добре що нема...
а буба там в Стамбулі чи там Анкарі ***** чекає?
перешліть йому раскладуху - це чекалолово надовго,
не на підлозі ж лідору спати
показати весь коментар
15.05.2025 06:31 Відповісти
З самого ранку жваво. Шахеди гарно ппо поганяло.
показати весь коментар
15.05.2025 06:35 Відповісти
Вони цілу ніч "Закликали до мирних переговорів"... Цікаво - як себе Трамп відчуває - з відром путінського лайна, на голові?
показати весь коментар
15.05.2025 06:49 Відповісти
Трампу по цимбалам, аби премію миру отримати.
показати весь коментар
15.05.2025 06:51 Відповісти
Так для Премії потрібен "результат"... А його НЕМА!!! Тільки лайно по вухах тече... Рекомендую відкрить казку Салтикова-Щедріна, "Медведь на воеводстве"... Топтыгин-1-й" Копія - Трамп!
показати весь коментар
15.05.2025 06:57 Відповісти
Тільки ввімкнули відбій, за кілька хвилин знову сирена і звуки ппо одночасно.
показати весь коментар
15.05.2025 06:53 Відповісти
Де , бляха, відповідь???
показати весь коментар
15.05.2025 07:21 Відповісти
Відповідь дасть вечором прострочений, черговим пАтужно-переможним відосиком.
показати весь коментар
15.05.2025 07:43 Відповісти
ВОЛИНЬ
показати весь коментар
15.05.2025 08:09 Відповісти
 
 