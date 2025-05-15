Росія атакує "шахедами": в Івано-Франківську та Луцьку пролунали вибухи (оновлено)
Зранку 15 травня в Іванофранківську та Луцьку пролунали вибухи. Росіяни атакували західні області ударними безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне та місцеві телеграм-канали.
Близько 5:29 вибухи було чутно на Івано-Франківщині. Згодом кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у самому обласному центрі.
Також про роботу ППО повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків.
"Дякуємо ППО! Цивільна інфраструктура не постраждала! Попередньо загиблих і потерпілих нема", - згодом повідомив Марцинків.
О 6 ранку вибухи пролунали у Луцьку, повідомив міський голова Ігор Поліщук.
"Ще один БПЛА зовсім близько до Луцька. Будьте в безпечному місці", - о 7:04 повідомив Поліщук.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну от і добре що нема...
а буба там в Стамбулі чи там Анкарі ***** чекає?
перешліть йому раскладуху - це чекалолово надовго,
не на підлозі ж лідору спати