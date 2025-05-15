Враг за прошедшие сутки нанес 500 ударов по Запорожской области: повреждены жилые дома, нежилые здания и автомобили

В течение суток, 14 мая, оккупанты нанесли 500 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Войска РФ осуществили 8 авиационных ударов по Степногорску, Каменскому, Гуляйполю, Красному и Зеленому Гаю. А также:

283 БпЛА различной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.

5 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Гуляйполе, Щербаки и Малую Токмачку.

204 артобстрела нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 9 сообщений о повреждении квартир, нежилых зданий и автомобилей. Мирные жители не пострадали", - говорится в сообщении.

