Ворог минулої доби вдарив 500 разів по Запорізькій області: пошкоджено житло, нежитлові будівлі та автомобілі

Обстріли Запорізької області 14 травня

Впродовж доби, 14 травня, окупанти завдали 500 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Степногірську, Кам'янському, Гуляйполю, Червоному та Зеленому Гаю. А також:

  • 283 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
  • 5 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку.
  • 204 артобстріли завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 9 повідомлень про пошкодження квартир, нежитлових будівель та автомобілів. Мирні мешканці не постраждали", - йдеться в повідомленні.

