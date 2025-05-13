Доба на Запоріжжі: під ворожим вогнем опинилися 14 населених пунктів. Зранку ворог атакував автівку, є поранений. ФОТО

Минулої доби, 12 травня, російські загарбники завдали 454 удари по 14 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Новояковлівці, Гуляйполю та Червоному. А також:

255 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

8 обстрілів із РСЗВ накрили Жовту Кручу, Лобкове, Кам'янське, Малу Токмачку та Новоандріївку.

186 артобстрілів завдано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Преображенки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 22 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, господарських будівель та автомобілів. Мирні мешканці не постраждали", - зазначив Федоров.

Росіяни вкотре полюють на цивільних мешканців

Зранку 13 травня російській дрон атакував автівку в прифронтовій громаді Запорізької області. Внаслідок атаки поранено 72-річного чоловіка.

