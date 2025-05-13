Сутки на Запорожье: под вражеским огнем оказались 14 населенных пунктов. Утром враг атаковал автомобиль, есть раненый. ФОТО

За минувшие сутки, 12 мая, российские захватчики нанесли 454 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Войска РФ совершили 5 авиационных ударов по Новояковлевке, Гуляйполю и Красному. А также:

255 БПЛА различной модификации атаковали Беленькое, Лобковое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.

8 обстрелов из РСЗО накрыли Желтую Кручу, Лобковое, Каменское, Малую Токмачку и Новоандреевку.

186 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Преображенки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 22 сообщения о повреждении квартир, частных домов, хозяйственных построек и автомобилей. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

Россияне снова охотятся на гражданских жителей

Утром 13 мая российский дрон атаковал автомобиль в прифронтовой громаде Запорожской области. В результате атаки ранен 72-летний мужчина.

