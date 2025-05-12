За сутки враг нанес почти 500 ударов по Запорожской области, есть раненые
За прошедшие сутки, 11 мая, российские захватчики нанесли 494 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
Войска РФ осуществили 6 авиационных ударов по Степному, Гуляйполю, Малиновке и Зализничному. А также:
- 314 БпЛА различной модификации атаковали Малокатериновку, Лобково, Степное, Гуляйполе, Верхнюю Тырсу, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку;
- 6 обстрелов из РСЗО накрыли Желтую Кручу, Степное, Щербаки, Новодаровку и Новоандреевку;
- 168 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Степного, Павловки, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
"Поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов, квартир и хозяйственных построек", - отметил Федоров.
Утром 11 мая россияне нанесли удары по селу Павловка, две женщины получили ранения.
