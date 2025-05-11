Враг бьет КАБами по прифронтовым громадам Запорожской области: ранены две женщины, одна - в тяжелом состоянии (обновлено). ФОТО
Войска РФ бьют КАБАми по прифронтовым громадам Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, нанесено три удара по с.Павловка.
Повреждены жилые дома. Тяжелое ранение получила женщина 75 лет.
Впоследствии Федоров уточнил, что 56-летняя женщина ранена в результате еще одного вражеского удара по Павловке.
"Россияне второй раз за день атаковали село в Васильевском районе. В результате попадания fpv-дрона поврежден дом. Женщина получила ранения. Ей оказывается необходимая помощь", - отметил глава региона.
А Зеленський, який того корєша-федорова туди впхнув, робе вигляд, що не в курсі! БЛД.