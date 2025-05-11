РУС
Враг бьет КАБами по прифронтовым громадам Запорожской области: ранены две женщины, одна - в тяжелом состоянии (обновлено). ФОТО

Войска РФ бьют КАБАми по прифронтовым громадам Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, нанесено три удара по с.Павловка.

удар по Запорожской области

Повреждены жилые дома. Тяжелое ранение получила женщина 75 лет.

Впоследствии Федоров уточнил, что 56-летняя женщина ранена в результате еще одного вражеского удара по Павловке.

"Россияне второй раз за день атаковали село в Васильевском районе. В результате попадания fpv-дрона поврежден дом. Женщина получила ранения. Ей оказывается необходимая помощь", - отметил глава региона.

Запорожская область (3423) КАБ (423) Пологовский район (116) Павловка (1)
Звісно по рашистам відповіді нема діє перемиря Зеленського.
11.05.2025 12:01
Нєльзя мірних людєй бонбіть!
11.05.2025 12:23
а запорізька ОВА на чолі з іваном федоровим (який здавав Мелітополь), оборонні закази на мільйони гривень роздала виховательці дитсадка, бувшому водію НовоїПочти, та мутним типам з Фастова. Отак федорів готує прифронтове Запоріжжя до штурму рашистів.
А Зеленський, який того корєша-федорова туди впхнув, робе вигляд, що не в курсі! БЛД.
11.05.2025 12:25
добавлю, що всі ці корупційні схеми на 167 млн грн федоров приховував. Більшість угод довгий час приховувалися від публічного доступу під виглядом «оборонних», хоча управління не має відповідного статусу.
