Враг бьет КАБами по прифронтовым громадам Запорожской области: ранены две женщины, одна - в тяжелом состоянии (обновлено). ФОТО

Войска РФ бьют КАБАми по прифронтовым громадам Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

По его словам, нанесено три удара по с.Павловка.

Повреждены жилые дома. Тяжелое ранение получила женщина 75 лет.

Впоследствии Федоров уточнил, что 56-летняя женщина ранена в результате еще одного вражеского удара по Павловке.

"Россияне второй раз за день атаковали село в Васильевском районе. В результате попадания fpv-дрона поврежден дом. Женщина получила ранения. Ей оказывается необходимая помощь", - отметил глава региона.

