812 4

Ворог б’є КАБами по прифронтових громадах Запорізької області: поранено дві жінки, одна - важка (оновлено). ФОТО

Війська РФ бʼють КАБАми по прифронтових громадах Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, завдано трьох ударів по с.Павлівка.

удар по Запорізькій області

Пошкоджено житлові будинки. Важке поранення дістала жінка 75-ти років.

Згодом Федоров уточнив, що 56-річна жінка поранена внаслідок ще одного ворожого удару по Павлівці.

"Росіяни вдруге за день атакували село у Василівському районі. Внаслідок влучання fpv-дрону пошкоджений будинок. Жінка отримала поранення. Їй надається необхідна допомога", - зауважив очільник регіону.

Автор: 

Запорізька область (3958) КАБ (424) Пологівський район (116) Павлівка (1)
Звісно по рашистам відповіді нема діє перемиря Зеленського.
11.05.2025 12:01 Відповісти
Нєльзя мірних людєй бонбіть!
11.05.2025 12:23 Відповісти
а запорізька ОВА на чолі з іваном федоровим (який здавав Мелітополь), оборонні закази на мільйони гривень роздала виховательці дитсадка, бувшому водію НовоїПочти, та мутним типам з Фастова. Отак федорів готує прифронтове Запоріжжя до штурму рашистів.
А Зеленський, який того корєша-федорова туди впхнув, робе вигляд, що не в курсі! БЛД.
11.05.2025 12:25 Відповісти
добавлю, що всі ці корупційні схеми на 167 млн грн федоров приховував. Більшість угод довгий час приховувалися від публічного доступу під виглядом «оборонних», хоча управління не має відповідного статусу.
11.05.2025 12:39 Відповісти
 
 