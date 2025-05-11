Ворог б’є КАБами по прифронтових громадах Запорізької області: поранено дві жінки, одна - важка (оновлено). ФОТО

Війська РФ бʼють КАБАми по прифронтових громадах Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, завдано трьох ударів по с.Павлівка.

Пошкоджено житлові будинки. Важке поранення дістала жінка 75-ти років.

Згодом Федоров уточнив, що 56-річна жінка поранена внаслідок ще одного ворожого удару по Павлівці.

"Росіяни вдруге за день атакували село у Василівському районі. Внаслідок влучання fpv-дрону пошкоджений будинок. Жінка отримала поранення. Їй надається необхідна допомога", - зауважив очільник регіону.