Авіація, БпЛА, РСЗВ та артилерія: росіяни понад 360 разів вдарили по Запорізькій області за добу. ФОТОрепортаж

Упродовж доби окупанти завдали 364 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Обстріли на Запоріжжі

Як зазначається, окупанти атакували область з авіації, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерії.

  • Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці та Малинівці.
  • 231 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.
  • 3 обстріли з РСЗВ накрили Кам’янське та Новоандріївку.
  • 125 артобстрілів завдано по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували FPV-дронами Запорізьку область. Двоє поранених, чоловік у важкому стані (оновлено). ФОТО

Обстріли на Запоріжжі

Надійшло 4 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та нежитлового приміщення. Мирні жителі не постраждали.

Обстріли на Запоріжжі
Обстріли на Запоріжжі
Обстріли на Запоріжжі

