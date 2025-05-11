Авіація, БпЛА, РСЗВ та артилерія: росіяни понад 360 разів вдарили по Запорізькій області за добу. ФОТОрепортаж
Упродовж доби окупанти завдали 364 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, окупанти атакували область з авіації, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерії.
- Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці та Малинівці.
- 231 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.
- 3 обстріли з РСЗВ накрили Кам’янське та Новоандріївку.
- 125 артобстрілів завдано по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Надійшло 4 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та нежитлового приміщення. Мирні жителі не постраждали.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
alex orly
показати весь коментар11.05.2025 10:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Юрий Петров #225294
показати весь коментар11.05.2025 10:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль