Авиация, БПЛА, РСЗО и артиллерия: россияне более 360 раз ударили по Запорожской области за сутки. ФОТОрепортаж
В течение суток оккупанты нанесли 364 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, оккупанты атаковали область из авиации, БПЛА различной модификации, РСЗО и артиллерии.
- Войска РФ осуществили 5 авиационных ударов по Гуляйполю, Зализнычному, Новодаровке и Малиновке.
- 231 БПЛА различной модификации атаковали Лобково, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новодаровку.
- 3 обстрела из РСЗО накрыли Каменское и Новоандреевку.
- 125 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
Поступило 4 сообщения о повреждении квартир, частных домов и нежилого помещения. Мирные жители не пострадали.
