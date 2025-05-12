За добу ворог завдав майже 500 ударів по Запорізькій області, є поранені

Упродовж минулої доби, 11 травня, російські загарбники завдали 494 удари по 16 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Степовому, Гуляйполю, Малинівці та Залізничному. А також:

314 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Лобкове, Степове, Гуляйполе, Верхню Тирсу, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку;

6 обстрілів з РСЗВ накрили Жовту Кручу, Степове, Щербаки, Новодарівку та Новоандріївку;

168 артобстрілів завдано по території Лобкового, Степового, Павлівки, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків, квартир та господарських споруд", - зазначив Федоров.

Зранку 11 травня росіяни завдали ударів по селу Павлівка, дві жінки дістали поранення.

