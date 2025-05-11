УКР
Атака безпілотників на Запорізьку область
Сили ППО працюють по ворожих безпілотниках в Запорізькій області

ППО працює по цілях на Запоріжжі

Під кінець доби 11 травня Сили ППО працювали по ворожих цілях в Запорізькій області.

Про це повідомив у телеграм очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Загроза ударів швидкісних ракет по Запорізькій області", - повідомив він о 23:05.

"Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області", - повідомлялося о 23:07.

"Працює наша ППО‼ До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - повідомив Федоров о 23:41.

Раніше повідомлялося, що ввечері 11 травня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.

Дивіться також: Ворог б’є КАБами по прифронтових громадах Запорізької області: поранено дві жінки, одна - важка (оновлено). ФОТО

безпілотник ППО Запорізька область
Похвалилися... Краще б ці сили ППО працювали по ворожих безпілотниках в пунктах їх запусків і виробництва.
12.05.2025 05:39 Відповісти
 
 