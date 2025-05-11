Сили ППО працюють по ворожих безпілотниках в Запорізькій області
Під кінець доби 11 травня Сили ППО працювали по ворожих цілях в Запорізькій області.
Про це повідомив у телеграм очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Загроза ударів швидкісних ракет по Запорізькій області", - повідомив він о 23:05.
"Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області", - повідомлялося о 23:07.
"Працює наша ППО‼ До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - повідомив Федоров о 23:41.
Раніше повідомлялося, що ввечері 11 травня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.
