Силы ПВО работают по вражеским беспилотникам в Запорожской области
Под конец суток 11 мая Силы ПВО работали по вражеским целям в Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграмм глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Угроза ударов скоростных ракет по Запорожской области", - сообщил он в 23:05.
"Угроза ударных беспилотников по Запорожской области", - сообщалось в 23:07.
"Работает наша ПВО‼ До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - сообщил Федоров в 23:41.
Ранее сообщалось, что вечером 11 мая российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.
