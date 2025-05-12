РУС
Новости Атака БПЛА Запорожье
592 1

Силы ПВО работают по вражеским беспилотникам в Запорожской области

ПВО работает по целям в Запорожье

Под конец суток 11 мая Силы ПВО работали по вражеским целям в Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Угроза ударов скоростных ракет по Запорожской области", - сообщил он в 23:05.

"Угроза ударных беспилотников по Запорожской области", - сообщалось в 23:07.

"Работает наша ПВО‼ До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - сообщил Федоров в 23:41.

Ранее сообщалось, что вечером 11 мая российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.

Смотрите также: Враг бьет КАБами по прифронтовым громадам Запорожской области: ранены две женщины, одна - тяжелая (обновлено). ФОТО

Автор: 

беспилотник (4105) ПВО (3025) Запорожская область (3426)
Похвалилися... Краще б ці сили ППО працювали по ворожих безпілотниках в пунктах їх запусків і виробництва.
12.05.2025 05:39 Ответить
 
 