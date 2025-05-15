Сутки в Харьковской области: враг атаковал 6 населенных пунктов, есть погибший и пострадавшие
За прошедшие сутки, 14 мая, вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области. Россияне атаковали КАБами, fpv-дронами и БпЛА "Ланцет".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
В результате обстрелов в г. Купянск погиб 60-летний мужчина, в поселке Купянск-Узловой Купянской громады пострадала 58-летняя женщина, в с. Казачья Лопань Дергачевской громады получили ранения 86-летний и 75-летний мужчины.
Враг применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 5 КАБ;
- 1 БпЛА "Ланцет";
- 2 fpv-дрона.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Купянском районе повреждены 9 частных домов, многоквартирный дом, склад свинокомплекса;
- в Изюмском районе повреждены 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки;
- в Харьковском районе поврежден автомобиль экстренной медицинской помощи;
- в Чугуевском районе поврежден экскаватор.
