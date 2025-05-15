Сутки в Харьковской области: враг атаковал 6 населенных пунктов, есть погибший и пострадавшие

За прошедшие сутки, 14 мая, вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области. Россияне атаковали КАБами, fpv-дронами и БпЛА "Ланцет".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов в г. Купянск погиб 60-летний мужчина, в поселке Купянск-Узловой Купянской громады пострадала 58-летняя женщина, в с. Казачья Лопань Дергачевской громады получили ранения 86-летний и 75-летний мужчины.

Враг применял по Харьковщине различные виды вооружения:

5 КАБ;

1 БпЛА "Ланцет";

2 fpv-дрона.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Купянском районе повреждены 9 частных домов, многоквартирный дом, склад свинокомплекса;

в Изюмском районе повреждены 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки;

в Харьковском районе поврежден автомобиль экстренной медицинской помощи;

в Чугуевском районе поврежден экскаватор.

