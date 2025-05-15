Доба на Харківщині: ворог атакував 6 населених пунктів, є загиблий та постраждалі

Минулої доби, 14 травня, ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Росіяни атакували КАБами, fpv-дронами та БпЛА "Ланцет".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ загинув 60-річний чоловік, у селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади постраждала 58-річна жінка, у с. Козача Лопань Дергачівської громади дістали поранення 86-річний і 75-річний чоловіки.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

5 КАБ;

1 БпЛА "Ланцет";

2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено 9 приватних будинків, багатоквартирний будинок, склад свинокомплексу;

в Ізюмському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 2 господарчі споруди;

у Харківському районі пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги;

у Чугуївському районі пошкоджено екскаватор.

