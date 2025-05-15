Доба на Харківщині: ворог атакував 6 населених пунктів, є загиблий та постраждалі
Минулої доби, 14 травня, ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Росіяни атакували КАБами, fpv-дронами та БпЛА "Ланцет".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ загинув 60-річний чоловік, у селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади постраждала 58-річна жінка, у с. Козача Лопань Дергачівської громади дістали поранення 86-річний і 75-річний чоловіки.
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 5 КАБ;
- 1 БпЛА "Ланцет";
- 2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено 9 приватних будинків, багатоквартирний будинок, склад свинокомплексу;
- в Ізюмському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 2 господарчі споруди;
- у Харківському районі пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги;
- у Чугуївському районі пошкоджено екскаватор.
