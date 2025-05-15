УКР
Новини Обстріли Харківщини
348 0

Доба на Харківщині: ворог атакував 6 населених пунктів, є загиблий та постраждалі

Обстріли Харківщини

Минулої доби, 14 травня, ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Росіяни атакували КАБами, fpv-дронами та БпЛА "Ланцет".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ загинув 60-річний чоловік, у селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади постраждала 58-річна жінка, у с. Козача Лопань Дергачівської громади дістали поранення 86-річний і 75-річний чоловіки.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 5 КАБ;
  • 1 БпЛА "Ланцет";
  • 2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено 9 приватних будинків, багатоквартирний будинок, склад свинокомплексу;
  • в Ізюмському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 2 господарчі споруди;
  • у Харківському районі пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги;
  • у Чугуївському районі пошкоджено екскаватор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одна людина постраждала внаслідок авіаудару росіян по Куп’янську-Вузлувому. ФОТОрепортаж

обстріл (30409) Харківська область (1494) Куп’янський район (355) Харківський район (524) Куп’янськ (863) Куп’янськ-Вузловий (13) Козача Лопань (23)
