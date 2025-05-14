УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9758 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Куп’янщини
417 0

Одна людина постраждала внаслідок авіаудару росіян по Куп’янську-Вузлувому. ФОТОрепортаж

14 травня орієнтовно о 15:20 російська армія завдала авіаційного удару по селищу Купʼянськ-Вузловий.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок обстрілу отримала поранення 58-річна жінка. Постраждалу доставили до лікарні.

Також пошкоджено житлові будинки.

За попередніми даними, ворог використав ФАБ-250.

Читайте: Одна людина постраждала внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Куп'янська-Вузлувого

Уламок снаряду яким росіяни вдарили по Куп'янську-Вузловому

Автор: 

обстріл (30389) Харківська область (1486) Куп’янський район (354) Куп’янськ-Вузловий (13) війна в Україні (5771)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 