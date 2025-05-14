Одна людина постраждала внаслідок авіаудару росіян по Куп’янську-Вузлувому. ФОТОрепортаж
14 травня орієнтовно о 15:20 російська армія завдала авіаційного удару по селищу Купʼянськ-Вузловий.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Харківська обласна прокуратура.
Внаслідок обстрілу отримала поранення 58-річна жінка. Постраждалу доставили до лікарні.
Також пошкоджено житлові будинки.
За попередніми даними, ворог використав ФАБ-250.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль