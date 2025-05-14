УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9758 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
506 0

Одна людина постраждала внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

14 травня росіяни били по Дніпропетровщині безпілотниками, артилерією та КАБами.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Бив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській громадах Нікопольського району.

Постраждала 67-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох людей поранено внаслідок атак РФ на Дніпропетровщину, пошкоджено будинки, підприємство та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Пошкоджені 2 адмінбудівлі, інфраструктура, спортклуб, дев’ятиповерхівка, приватний будинок.

"По Великомихайлівській громаді Синельниківського району агресор вдарив КАБами. Пошкоджені приватні оселі. Минулося без загиблих та поранених", - зазначив Лисак.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (30389) Нікополь (1323) Дніпропетровська область (4150) Нікопольський район (392) Синельниківський район (186) війна в Україні (5771)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 