Одна людина постраждала внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж
14 травня росіяни били по Дніпропетровщині безпілотниками, артилерією та КАБами.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Бив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській громадах Нікопольського району.
Постраждала 67-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні.
Пошкоджені 2 адмінбудівлі, інфраструктура, спортклуб, дев’ятиповерхівка, приватний будинок.
"По Великомихайлівській громаді Синельниківського району агресор вдарив КАБами. Пошкоджені приватні оселі. Минулося без загиблих та поранених", - зазначив Лисак.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль