Один человек пострадал в результате российских обстрелов Днепропетровщины. ФОТОрепортаж
14 мая россияне били по Днепропетровщине беспилотниками, артиллерией и КАБами.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Бил по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской, Мировской, Покровской громадах Никопольского района.
Пострадала 67-летняя женщина. Она на амбулаторном лечении.
Повреждены 2 админздания, инфраструктура, спортклуб, девятиэтажка, частный дом.
"По Великомихайловской громаде Синельниковского района агрессор ударил КАБами. Повреждены частные дома. Прошло без погибших и раненых", - отметил Лысак.
