506 0

Один человек пострадал в результате российских обстрелов Днепропетровщины. ФОТОрепортаж

14 мая россияне били по Днепропетровщине беспилотниками, артиллерией и КАБами.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Бил по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской, Мировской, Покровской громадах Никопольского района.

Пострадала 67-летняя женщина. Она на амбулаторном лечении.

Последствия обстрелов Днепропетровской области

Повреждены 2 админздания, инфраструктура, спортклуб, девятиэтажка, частный дом.

"По Великомихайловской громаде Синельниковского района агрессор ударил КАБами. Повреждены частные дома. Прошло без погибших и раненых", - отметил Лысак.

Последствия обстрелов Днепропетровской области

