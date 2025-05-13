Два человека ранены в результате атак РФ на Днепропетровскую область, повреждены дома, предприятие и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 13 мая российские войска обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Донецкой области, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, агрессор бил по Никопольщине FPV-дронами и из артиллерии. От ударов содрогались Никополь, Покровская, Марганецкая и Мировская громады.



В результате вражеских атак пострадал мужчина. Ему оказали необходимую медпомощь, будет лечиться дома.



Кроме того, повреждены инфраструктура, коммунальное предприятие, пятиэтажка и частный дом, линия электропередач.

Также читайте: Россияне пытаются прорвать админграницу с Днепропетровщиной, - Силы обороны

Также враг ударил дроном-камикадзе по Новопавловской громаде Синельниковского района.



Там также ранен мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждено авто.







