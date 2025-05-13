РУС
Два человека ранены в результате атак РФ на Днепропетровскую область, повреждены дома, предприятие и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 13 мая российские войска обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Донецкой области, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, агрессор бил по Никопольщине FPV-дронами и из артиллерии. От ударов содрогались Никополь, Покровская, Марганецкая и Мировская громады.

В результате вражеских атак пострадал мужчина. Ему оказали необходимую медпомощь, будет лечиться дома.

Кроме того, повреждены инфраструктура, коммунальное предприятие, пятиэтажка и частный дом, линия электропередач.

Также враг ударил дроном-камикадзе по Новопавловской громаде Синельниковского района.

Также враг ударил дроном-камикадзе по Новопавловской громаде Синельниковского района.

Там также ранен мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждено авто.

обстрелы Днепропетровской области 13 мая
обстрелы Днепропетровской области 13 мая
обстрелы Днепропетровской области 13 мая
обстрелы Днепропетровской области 13 мая

Як завжди ударів у відповідь можно не чекати. Ворог повинен діяти безкарно. Так йому комфортно.
13.05.2025 19:31 Ответить
 
 