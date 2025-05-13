Двох людей поранено внаслідок атак РФ на Дніпропетровщину, пошкоджено будинки, підприємство та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 13 травня російські війська обстрілювали Нікопольський та Синельниківський райони Донецької області, унаслідок чого є постраждалі та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, агресор бив по Нікопольщині FPV-дронами та з артилерії. Від ударів здригалися Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади.



Унаслідок ворожих атак постраждав чоловік. Йому надали необхідну меддопомогу, лікуватиметься вдома.



Крім того, пошкоджено інфраструктуру, комунальне підприємство, п’ятиповерхівку та приватний будинок, лінію електропередач.

Також ворог вдарив дроном-камікадзе по Новопавлівській громаді Синельниківського району.



Там також поранено чоловіка, його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Понівечено авто.







