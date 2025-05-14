РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10061 посетитель онлайн
Новости Фото Обстрелы Купянщины
417 0

Один человек пострадал в результате авиаудара россиян по Купянску-Узловому. ФОТОрепортаж

14 мая ориентировочно в 15:20 российская армия нанесла авиационный удар по поселку Купянск-Узловой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Харьковская областная прокуратура.

В результате обстрела получила ранения 58-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу.

Также повреждены жилые дома.

По предварительным данным, враг использовал ФАБ-250.

Смотрите: Россияне сбросили ФАБ-1500 на Купянск - погиб мужчина. ФОТОрепортаж

Последствия обстрела Куп'янська-Вузлувого

Осколок снаряда, которым россияне ударили по Куп'янську-Вузловому

Автор: 

обстрел (29065) Харьковская область (1468) Купянский район (356) Куп’янськ-Вузловий (13) война в Украине (5732)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 