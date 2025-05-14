Один человек пострадал в результате авиаудара россиян по Купянску-Узловому. ФОТОрепортаж
14 мая ориентировочно в 15:20 российская армия нанесла авиационный удар по поселку Купянск-Узловой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Харьковская областная прокуратура.
В результате обстрела получила ранения 58-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу.
Также повреждены жилые дома.
По предварительным данным, враг использовал ФАБ-250.
