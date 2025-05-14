Россияне сбросили ФАБ-1500 на Купянск - погиб мужчина. ФОТОрепортаж
14 мая в результате вражеской авиаатаки по Купянску погиб мирный житель.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 14 мая около 10:30 российская армия в очередной раз нанесла авиационный удар по частному жилому сектору в г. Купянск.
Погиб 63-летний мужчина, который в это время находился на территории домовладения.
Предварительно установлено, что для удара враг применил ФАБ-1500 с УМПК.
Принимаются все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.
