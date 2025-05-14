Россияне сбросили ФАБ-1500 на Купянск - погиб мужчина. ФОТОрепортаж

14 мая в результате вражеской авиаатаки по Купянску погиб мирный житель.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 14 мая около 10:30 российская армия в очередной раз нанесла авиационный удар по частному жилому сектору в г. Купянск.

Погиб 63-летний мужчина, который в это время находился на территории домовладения.

Читайте также: 98 человек остаются на левом берегу Купянска, там уже нет коммуникаций и возможности их восстановить, - ОВА









Предварительно установлено, что для удара враг применил ФАБ-1500 с УМПК.

Принимаются все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трое мирных жителей пострадали в результате вражеских ударов по Купянщине. ФОТОрепортаж