Трое мирных жителей пострадали в результате вражеских ударов по Купянскому району. ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 мая, российские войска обстреляли г. Купянск и с. Благодатовка в Харьковской области, в результате чего пострадали мирные жители.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Так, начиная с 15:30, российские военные нанесли серию авиаударов по Купянску. В городе повреждены жилые дома и автомобиль.



В результате попадания одного из КАБов пострадали двое мирных жителей: 52-летний мужчина и 76-летняя женщина получили острую реакцию на стресс.

Кроме того, около 18:50 ВС РФ ударили FPV-дроном по с. Благодатовка Купянского района. Зафиксировано попадание рядом с жилым домом. У 69-летней женщины - острый шок.











