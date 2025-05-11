РУС
Трое мирных жителей пострадали в результате вражеских ударов по Купянскому району. ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 мая, российские войска обстреляли г. Купянск и с. Благодатовка в Харьковской области, в результате чего пострадали мирные жители.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Так, начиная с 15:30, российские военные нанесли серию авиаударов по Купянску. В городе повреждены жилые дома и автомобиль.

В результате попадания одного из КАБов пострадали двое мирных жителей: 52-летний мужчина и 76-летняя женщина получили острую реакцию на стресс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Город сравняли с землей": Волчанск через год после наступления РФ на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Кроме того, около 18:50 ВС РФ ударили FPV-дроном по с. Благодатовка Купянского района. Зафиксировано попадание рядом с жилым домом. У 69-летней женщины - острый шок.

Атаки на Купянский район 10 мая
обстрел (29014) Харьковская область (1451) Купянский район (355) Купянск (738) Благодатовка (1)
