Троє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих ударів по Куп’янщині. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 10 травня, російські війська обстріляли м. Купʼянськ та с. Благодатівка у Харківській області, унаслідок чого постраждали мирні мешканці.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Так, починаючи з 15:30, російські військові завдали серію авіаударів по Купʼянську. У місті пошкоджено житлові будинки та автомобіль.
Унаслідок влучання одного з КАБів постраждали двоє мирних мешканців: 52-річний чоловік та 76-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес.
Крім того, близько 18:50 ЗС РФ вдарили FPV-дроном по с. Благодатівка Купʼянського району. Зафіксовано влучання поруч з житловим будинком. У 69-річної жінки - гострий шок.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль