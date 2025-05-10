Троє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих ударів по Куп’янщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 10 травня, російські війська обстріляли м. Купʼянськ та с. Благодатівка у Харківській області, унаслідок чого постраждали мирні мешканці.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, починаючи з 15:30, російські військові завдали серію авіаударів по Купʼянську. У місті пошкоджено житлові будинки та автомобіль.



Унаслідок влучання одного з КАБів постраждали двоє мирних мешканців: 52-річний чоловік та 76-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес.

Крім того, близько 18:50 ЗС РФ вдарили FPV-дроном по с. Благодатівка Купʼянського району. Зафіксовано влучання поруч з житловим будинком. У 69-річної жінки - гострий шок.











