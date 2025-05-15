С начала мая враг нанес уже более 1900 ударов по Купянскому району, - начальник РГА Беседин

Армия российской федерации в мае нанесла по Купянщине более 1900 ударов. Из-за обстрелов в Купянске остановила работу городская больница.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

Он сообщил, что враг применил для ударов РСЗО, FPV-дроны, артиллерию и управляемые авиабомбы.

В результате обстрелов пострадало более 60 частных домовладений. Также повреждены многоквартирные дома и объекты критической инфраструктуры.

Из-за угрозы ударов авиабомбами в городе временно остановлена работа больницы и территориального центра социального обслуживания населения.

"К сожалению, те услуги, которые мы еще предоставляли неделю назад. Это и территориальный центр обслуживания населения, который занимался именно поддержкой маломобильных слоев, которые находятся в городе Купянск. Медицинское учреждение, которое, к сожалению, на сегодня временно останавливает работу в городе Купянске в связи с угрозой авиационных ударов именно по этим объектам", - отметил Андрей Беседин.

В мае в результате вражеских атак погибли трое мирных жителей Купянска, еще 16 человек получили ранения различной степени тяжести.

Также читайте: 98 человек остаются на левом берегу Купянска, там уже нет коммуникаций и возможности их восстановить, - ОВА