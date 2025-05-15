З початку травня ворог завдав вже понад 1900 ударів по Куп’янщині, - начальник РВА Беседін

Армія російської федерації у травні завдала по Купʼянщині понад 1900 ударів. Через обстріли в Куп’янську припинила роботу міська лікарня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник Куп'янської Міської військової адміністрації Андрій Беседін.

Він повідомив, що ворог застосував для ударів РСЗВ, FPV-дрони, артилерію та керовані авіабомби.

Унаслідок обстрілів постраждало понад 60 приватних домоволодінь. Також пошкоджено багатоквартирні будинки та об’єкти критичної інфраструктури.

Через загрозу ударів авіабомбами у місті тимчасово припинено роботу лікарні та територіального центру соціального обслуговування населення.

"На жаль, ті послуги, які ми ще надавали тиждень тому. Це і територіальний центр обслуговування населення, який займався саме підтримкою маломобільних верств, котрі знаходяться в місті Куп’янськ. Медичний заклад, який, на жаль, на сьогодні тимчасово припиняє працювати в місті Куп’янськ у зв’язку з загрозою авіаційних ударів саме по цих об’єктах", — зазначив Андрій Беседін.

У травні внаслідок ворожих атак загинуло троє мирних мешканців Куп’янська, ще 16 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: ворог атакував 6 населених пунктів, є загиблий та постраждалі