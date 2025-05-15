РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9812 посетителей онлайн
Новости Помощь ЗСУ от громады Киева
362 4

Киев увеличивает расходы на помощь Силам безопасности и обороны еще на 500 млн грн, - Кличко

Киев увеличил расходы на помощь Силам обороны на 500 млн грн

Помощь Силам безопасности и обороны от Киева будет увеличена еще на 500 млн грн. За соответствующее решение сегодня должен проголосовать Киевсовет.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня депутаты должны рассмотреть изменения в программу "Захисник Києва" и увеличить помощь армии еще на 500 млн грн", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что ранее, с начала года, столица уже направила из бюджета на нужды сил безопасности и обороны 5,5 млрд грн.

Также читайте: 72-я ОМБр получила от громады Киева 900 дронов, модифицированных под нужды бригады, - Кличко

Таким образом, за неполных 5 месяцев общая сумма помощи защитникам из бюджета Киева составляет 6 миллиардов гривен.

Также Кличко сообщил, что сегодня планируется принять решение о выплате компенсации на аренду жилья для киевлян, чьи дома пострадали от российских ударов.

"Киевсовет должен внести изменения в бюджет столицы и в городскую целевую программу "Турбота", чтобы, в частности, киевляне, чье жилье пострадало от обстрелов, могли на время восстановления их домов арендовать жилье", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что за прошлый год Киев выделил на помощь Силам обороны 10 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столичная громада передала 7 бригадам 3600 дронов, РЭБы, машины, - Кличко

Автор: 

Киев (26002) Кличко Виталий (4675) помощь (8062)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже добре!
показать весь комментарий
15.05.2025 16:30 Ответить
Це дуже добре, але навіщо розкривати цю інформацію. Знову набегут з перевірками, стільки бабла і повз їх касу
показать весь комментарий
15.05.2025 16:39 Ответить
Негайно запровадити санкції проти Києва!
показать весь комментарий
15.05.2025 16:42 Ответить
Зелёные охреневают - бабло мимо кассы!
Как и миллион баксов в неделю от Порошенко.
Ну как тут не нервничать?!!!
показать весь комментарий
15.05.2025 16:43 Ответить
 
 