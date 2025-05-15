Київ збільшує видатки на допомогу силам безпеки та оборони ще на 500 млн грн, - Кличко

Допомога Силам безпеки та оборони від Києва буде збільшена ще на 500 млн грн. За відповідне рішення сьогодні має проголосувати Київрада.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні депутати мають розглянути зміни до програми "Захисник Києва" і збільшити допомогу армії ще на 500 млн грн", - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що раніше, від початку року, столиця вже спрямувала з бюджету на потреби сил безпеки та оборони 5,5 млрд грн.

Також читайте: 25 бригада НГУ та 241 бригада ТрО отримали від громади Києва велику партію дронів та устаткування до них, - Кличко

Таким чином, за неповних 5 місяців загальна сума допомоги захисникам з бюджету Києва становить 6 мільярдів гривень.

Також Кличко повідомив, що сьогодні планується ухвалити рішення про виплату компенсації на оренду житла для киян, чиї помешкання постраждали від російських ударів.

"Київрада має внести зміни до бюджету столиці та до міської цільової програми "Турбота", щоб, зокрема, кияни, чиє житло постраждало від обстрілів, могли на час відновлення їх будинків орендувати помешкання", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що за минулий рік Київ виділив на допомогу силам оборони 10 млрд грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 72 ОМБр отримала від громади Києва 900 дронів, модифікованих під потреби бригади, - Кличко