РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9812 посетителей онлайн
Новости Выплаты семьям погибших
1 714 16

Рада одобрила изменения в выплатах семьям погибших с особыми заслугами

Верховная Рада поддержала закон о признании компетенций волонтеров

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает изменения в статью 4 Закона Украины "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан".

Соответствующий законопроект №13164 опубликован на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 262 депутата.

Как отмечается, законодательная инициатива имеет целью устранить правовой пробел относительно выплат членам семей погибших (умерших) граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной. Документ предлагает установить, что в случае, когда в семье есть несколько получателей такой выплаты, она делится между ними поровну.

Принятие закона должно обеспечить справедливое распределение денежной помощи между членами семей погибших героев и создать четкий механизм ее начисления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада ограничила размер пенсий для осужденных госизменников и коллаборационистов

Автор: 

ВР (29386) выплаты (690)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І знов якийсь мутняк.
якщо в родині є загиблий, то12 лямів, якщо два, то теж 12???
показать весь комментарий
15.05.2025 17:31 Ответить
У вашій родині скільки загиблих??
Чи аби писати?!
показать весь комментарий
15.05.2025 18:08 Ответить
Четверо убд, поранені, нагороджені
живі всі.
ащо поганого я аби написав
показать весь комментарий
15.05.2025 18:32 Ответить
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Такі Українці, і мають бути, на посадах в Урядовому кварталі, а не оте, приблуддя, від коломойші та ригоАНАЛів, що з 2019 року гадить в Україні!
показать весь комментарий
15.05.2025 18:40 Ответить
Чи підлягає оподаткуванню?

Згідно з пунктом 165.1.1 Податкового кодексу України, сума одноразової грошової допомоги у зв'язку з загибеллю (смертю) військовослужбовця не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Це означає, що дана компенсація:

Не обкладається податком на доходи фізичних осіб (ПДФО).Не підлягає оподаткуванню військовим збором.======Не ляпай язиком...
показать весь комментарий
15.05.2025 21:32 Ответить
Це допис юріку...
показать весь комментарий
15.05.2025 21:33 Ответить
Знайдіть тих хто оримав компенсацію всіх15лямів
показать весь комментарий
17.05.2025 17:47 Ответить
Може дати об'яву? Вчи матчасть,базікало..
показать весь комментарий
17.05.2025 18:16 Ответить
Після затвердження кошти перераховуються на рахунки ТЦК, а звідти - на банківські рахунки членів сім'ї. Виплата здійснюється у два етапи: 1/5 суми (3 млн гривень) одразу, а решта - рівними частинами протягом 40 місяців.19 апр. 2025 г. ====читати вмієш,довбень..
показать весь комментарий
17.05.2025 18:22 Ответить
15 "лямів"...
показать весь комментарий
15.05.2025 17:39 Ответить
З пдв та іншим, а12вийшло
показать весь комментарий
15.05.2025 18:34 Ответить
15 лямів і ні слова про пдв і інше..
показать весь комментарий
15.05.2025 21:22 Ответить
Де зараз ви, кати мого народу?..

https://vasylsymonenko.org/wp-content/uploads/2015/05/narod.jpg Де зараз ви, кати мого народу?
Де велич ваша, сила ваша де?
На ясні зорі і на тихі води
Вже чорна ваша злоба не впаде.

Народ росте, і множиться, і діє
Без ваших нагаїв і палаша.
Під сонцем вічності древніє й молодіє
Його жорстока й лагідна душа.

Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди
І орди завойовників-заброд!

Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його волячих жилах
Козацька кров клекоче і гуде!

24.12.1962
показать весь комментарий
15.05.2025 17:44 Ответить
"Де зараз ви, кати мого народу?.."
Наробили дєл в Україні (зокрема і наголосували з -91 року) і з'їбались в Австрію, щоб звідти повчати співгромадян життю, посипаючи цитатками
показать весь комментарий
15.05.2025 18:01 Ответить
Так і було всім рівно
показать весь комментарий
15.05.2025 17:52 Ответить
Це ти про концтабори ГУЛАГУ совдепівські??
Що ти мав на увазі!? Ти про що??
показать весь комментарий
15.05.2025 18:04 Ответить
 
 