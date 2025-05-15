Рада одобрила изменения в выплатах семьям погибших с особыми заслугами

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает изменения в статью 4 Закона Украины "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан".

Соответствующий законопроект №13164 опубликован на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 262 депутата.

Как отмечается, законодательная инициатива имеет целью устранить правовой пробел относительно выплат членам семей погибших (умерших) граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной. Документ предлагает установить, что в случае, когда в семье есть несколько получателей такой выплаты, она делится между ними поровну.

Принятие закона должно обеспечить справедливое распределение денежной помощи между членами семей погибших героев и создать четкий механизм ее начисления.

