Рада одобрила изменения в выплатах семьям погибших с особыми заслугами
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает изменения в статью 4 Закона Украины "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан".
Соответствующий законопроект №13164 опубликован на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.
За соответствующее решение проголосовали 262 депутата.
Как отмечается, законодательная инициатива имеет целью устранить правовой пробел относительно выплат членам семей погибших (умерших) граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной. Документ предлагает установить, что в случае, когда в семье есть несколько получателей такой выплаты, она делится между ними поровну.
Принятие закона должно обеспечить справедливое распределение денежной помощи между членами семей погибших героев и создать четкий механизм ее начисления.
якщо в родині є загиблий, то12 лямів, якщо два, то теж 12???
Чи аби писати?!
живі всі.
ащо поганого я аби написав
Такі Українці, і мають бути, на посадах в Урядовому кварталі, а не оте, приблуддя, від коломойші та ригоАНАЛів, що з 2019 року гадить в Україні!
Згідно з пунктом 165.1.1 Податкового кодексу України, сума одноразової грошової допомоги у зв'язку з загибеллю (смертю) військовослужбовця не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Це означає, що дана компенсація:
Не обкладається податком на доходи фізичних осіб (ПДФО).Не підлягає оподаткуванню військовим збором.======Не ляпай язиком...
https://vasylsymonenko.org/wp-content/uploads/2015/05/narod.jpg Де зараз ви, кати мого народу?
Де велич ваша, сила ваша де?
На ясні зорі і на тихі води
Вже чорна ваша злоба не впаде.
Народ росте, і множиться, і діє
Без ваших нагаїв і палаша.
Під сонцем вічності древніє й молодіє
Його жорстока й лагідна душа.
Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди
І орди завойовників-заброд!
Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його волячих жилах
Козацька кров клекоче і гуде!
24.12.1962
Наробили дєл в Україні (зокрема і наголосували з -91 року) і з'їбались в Австрію, щоб звідти повчати співгромадян життю, посипаючи цитатками
Що ти мав на увазі!? Ти про що??